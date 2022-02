Lollove si rianima per la festa scout 

Gli scout di Nuoro si sono ritrovati ieri a Lollove per festeggiare i cent’anni dalla fondazione. Hanno trascorso insieme la domenica, tra le vie animate dalla loro allegria. Alcuni hanno anche trascorso qui la notte, in tenda, secondo lo stile abituale dello scoutismo. Tutti sono stati protagonisti di giochi e momenti di condivisione. «Sarà un percorso lungo, durerà un anno - spiega la capogruppo Pina Atzori, 46 anni -, in particolare per il gruppo Nuoro 1 che oggi fa parte della chiesa del Rosario. Si tratta del primo gruppo scout nato a Nuoro: in origine era a Santa Croce». I giovani esploratori con le loro guide hanno scelto come prima tappa il borgo medievale di Lollove.

La scelta

«Per noi è importante essere qui a Lollove. Abbiamo scelto questo luogo - spiega Atzori - perché per i cinquant’anni la celebrazione venne fatta qui. Ne abbiamo ancora traccia perché siamo venuti a conoscenza di una lastra scolpita con l’effigie della Madonna offerta cinquant’anni prima, da qui il centenario». Aggiunge: «I ragazzi costruiranno una linea del tempo ripercorrendo gli eventi storici dello scoutismo nuorese, dando valore anche all’esperienza dei loro predecessori. Abbiamo deciso di inserire anche il periodo del fascismo quando lo scoutismo venne proibito da Mussolini. A Nuoro abbiamo resistito quasi clandestinamente con le “Aquile randagie” che, oltre al loro impegno, hanno salvato persone dalle grinfie del fascismo. Cerchiamo di coinvolgere e incentivare insieme ai giovani uno stile di vita basato sui principi quali la fratellanza, la pace, la condivisione, la crescita e l’aiuto reciproco, l’amore per la natura».

ll gruppo, affiatato e dinamico, è composto da varie fasce d’età. Lollove segna l’inizio di un percorso che durerà sino a gennaio 2023. Entusiasta il parroco del borgo, don Alessandro Fadda: «La comunità è lieta di accogliere tutti. Questi giovani stanno conservando la memoria, un pezzo di storia che a loro appartiene. Siamo lieti di offrire i nostri spazi, di affidarli per le loro uscite o i momenti di svago».