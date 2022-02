Lollas e spiagge set per il cinema 

Il primo ciak del docufilm che racconterà la vita Gigi Riva, il calciatore mito dei rossoblù, è previsto a breve in città. Set diviso fra il museo di via Diaz, che custodisce la storia del Cagliari, comprese le imprese calcistiche di Riva, passato alla storia come Rombo di Tuono. Le riprese sono previste a febbraio, ma qualche scena potrebbe essere girata anche nel litorale quartese, nella spiaggia di S’Oru e mari, lì dove Riva amava trascorrere le sue giornate al mare.

Riflettori puntati anche su Sa Dom ‘e Farra e alcune case campidanesi cittadine, lì dove a fine anno verranno girate alcune scene del film su Grazia Deledda. Quartu conquista quindi i grandi registi isolani, con il benestare della Film Commission regionale, e del Comune che ha dato l’ok alle riprese. «Occasioni importanti per rafforzare l’identità e la cultura quartesi», commenta il vicesindaco Tore Sanna.

Museo e spiaggia

Il primo ciak del docufilm che racconterà la vita Gigi Riva, il calciatore mito dei rossoblù, è previsto a breve in città. Set diviso fra il museo di via Diaz, che custodisce la storia del Cagliari, comprese le imprese calcistiche di Riva, passato alla storia come Rombo di Tuono. Le riprese sono previste a febbraio, ma qualche scena potrebbe essere girata anche nel litorale quartese, nella spiaggia di S’Oru e mari, lì dove Riva amava trascorrere le sue giornate al mare.

Le lollas

Non solo docufilm di Gigi Riva, alcuni scorci di Quartu faranno da scenografia anche per il lungometraggio che ripercorrerà la gioventù della scrittrice sarda Grazia Deledda. I primi sopralluoghi sono stati fatti nei giorni scorsi a Sa Dom’e Farra, durante la prima fase di pre-produzione del film che tecnicamente viene chiamata scouting, ossia dedicata alla ricerca dei luoghi più adatti alle riprese esterne. E la casa museo comunale di via Porcu pare abbia già conquistato regista e produttore esecutivo, così come alcune case campidanesi private del centro storico. Le scene del film “L’amore e la gloria” di Maria Grazia Perria - prodotto da Terra de Punt produzioni cinematografiche di Tore Cubeddu, e sostenuto da Regione, Film Commission, e altri enti isolani e nazionali - verranno girate fra fine anno e l’inizio del 2023. Con Quartu candidata come location, insieme ad altre città della Sardegna, Nuoro, città natale del premio Nobel, in primis.

Occasioni per la città

Due richieste che il Comune ha accolto da subito. «Come amministrazione riteniamo importante cogliere queste occasioni per rafforzare l’identità e la cultura quartesi», sottolinea il vicesindaco, «e come opportunità per far crescere l’economia della città. Ecco perché la nostra intenzione è cercare di lavorare, anche con la collaborazione della Film Commission della Regione, affinché cresca l’interesse generale verso Quartu, per la sua storia, per i quartesi storici e quelli attuali, e per le sue bellezze. Una città che ha imboccato un cammino di trasformazione, di miglioramento della qualità della vita, e sempre attenta alle tradizioni». Set cinematografici come occasione per valorizzare Quartu, non tanto in semplice chiave turistica quanto in termini di rilancio dell’economia del territorio in generale, dalla ristorazione al settore alberghiero. «Noi faremo la nostra parte, cercando di creare le condizioni affinché non si tratti solo di due episodi sporadici», conclude Sanna, «e si possano sviluppare a contorno una serie di attività».

