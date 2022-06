L’olivastro rinato “sorvegliato speciale” 

L’olivastro millenario de sa Tanca Manna, appena rigermogliato con i nuovi polloni, sarà sorvegliato speciale, monitorato costantemente con videocamere e foto-trappole dai volontari, la compagnia barracellare di Cuglieri e probabilmente in futuro dall’Associazione Montiferru.

L’intervento

I volontari dell’Associazione hanno ripulito l’area dalle sterpaglie e l’hanno poi chiusa con un cancello. Per assicurare la massima tutela del patriarca, l’ingresso è vietato ai curiosi: nei prossimi giorni saranno potenziati la recinzione e il sistema di videosorveglianza già presente. Il lavoro scientifico dell’Università di Cagliari e Orto botanico prosegue: «Come Banca del germoplasma della Sardegna coltiviamo i semi dell’olivo millenario - precisa Gianluigi Bacchetta, direttore dell’Orto botanico - perché potranno essere utili, e in base alla convenzione con il Comune di Cuglieri e in accordo con l’associazione Montiferru proseguiamo nelle attività di monitoraggio e di salvaguardia del patriarca nella speranza che possa diventare esempio di resilienza anche per una comunità che, a distanza di un anno, soffre ancora gli effetti nefasti del rogo che c’è stato e attende gli aiuti del Governo regionale, non erogati». L’Associazione Montiferru, nata all’indomani del grande incendio, è stata sempre molto attenta alla cura dell’oleastro: «Abbiamo lavorato da subito per assicurare una ripresa della pianta, che è un simbolo per Cuglieri, e per tutto l’ambiente della Sardegna. Se avessimo perso anche il patriarca di Cuglieri sarebbe stata una ferita lacerante, difficile da rimarginare», precisa il presidente Pierpaolo Arca.

Il Comune

Grande soddisfazione del sindaco di Cuglieri, Andrea Loche: «Questi polloni rappresentano un primo momento di rinascita, anche perché non ci credeva quasi più nessuno che il patriarca potesse riprendersi. Non sarà certo la stessa pianta, non riavremo più quell’oleastro millenario, ma ciò che crescerà rappresenterà la rinascita dalle ceneri, un simbolo a cui tutti i cuglieritani guarderanno con grande attenzione».