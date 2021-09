L’Olbia va sotto ma doma la Viterbese  

Olbia 3

Viterbese 2

Olbia (4-3-1-2) : Ciocci; Arboleda, Brignani, Emerson, Travaglini; Lella, Giandonato (43’ st Pisano), Chierico (28’ st Occhioni); Biancu; Udoh, Mancini (28’ st Demarcus). In panchina Van der Want, Barone, Lapia, Renault, Boccia, Glino, Scanu, Pinna. Allenatore Canzi.

Viterbese (4-4-2) : Daga; Pavlev, D’Ambrosio, Martinelli, Urso; Calcagni, Megelaitis (13’ st Foglia), Errico (9’ st Van der Velden), Adopo (13’ st Alberico); Volpicelli, Murilo (38’ st Capanni Dias). In panchina Bisogno, Fracassini, Ricchi, Tassi, Simonelli. Allenatore Dal Canto.

Arbitro : Diop di Treviglio.

Reti : nel primo tempo, 9’ Volpicelli, 38’ Udoh; nella ripresa, 5’ Udoh, 25’ D’Ambrosio, 41’ Biancu.

Note : espulso Martinelli al 6’ st. Ammoniti Brignani e Udoh (O) e Martinelli e D’Ambrosio (V). Recupero 0’ pt-5’ st. Spettatori 500 circa.

Olbia. In un colpo solo, l’Olbia dimentica la sconfitta di Ancona e le squalifiche di Ragatzu, Palesi e La Rosa. Per la squadra di Max Canzi la vittoria in rimonta sulla Viterbese, piegata ieri al “Nespoli” 3-2, è un’iniezione di fiducia incredibile.

La reazione

Colpiti a freddo da Volpicelli su punizione dopo 9’, i galluresi hanno la forza di ribaltare la sfida con Udoh (doppietta) e Biancu, dando prova di carattere e pragmatismo. Sotto 0-1, i bianchi ci provano al 17’: dagli sviluppi di un piazzato battuto da Emerson, Brignani incorna di poco a lato. Brividi in area olbiese al 20’: Calcagni confeziona un rasoterra che Murilo in scivolata non riesce a deviare alle spalle di Ciocci. La Viterbese preme per il raddoppio, intorno alla mezz’ora l’uno-due Calcagni-Volpicelli è intercettato da Ciocci. Al 36’ Murilo manda il diagonale a fil di palo. In mezzo, il gol annullato a Udoh per fuorigioco. Assaggio della doppietta dell’ex Pianese: al 38’, su assist di Chierico, Udoh riporta il risultato in parità e al 5’ della ripresa sigla il sorpasso dei bianchi, servito da Travaglini.

Cronaca di una rimonta

Il rosso diretto a Martinelli prima della punizione di Biancu, sulla quale l’ex Cagliari Daga si salva con un colpo di reni, regala la superiorità numerica all’Olbia. E, forse, l’illusione che la vittoria sia un discorso chiuso. Invece, al 25’ gli ospiti pareggiano con D’Ambrosio, sulla cui testa Pavlev disegna una traiettoria da appoggiare in rete. La gara sembra incanalata verso un salomonico 2-2. Se non fosse che l’apparenza inganna, e che dopo averci provato e riprovato, su palla inattiva Biancu a rimanere a bocca asciutta non ci sta: suo il gol, favorito da un rimpallo, del nuovo sorpasso dei galluresi. Promossi nell’undici iniziale Mancini, che sostituiva Ragatzu in avanti, nonostante la condizione fisica ancora deficitaria, e Chierico, che non ha fatto rimpiangere Palesi.

A pieni voti

Promossa l’Olbia al completo. «Le assenze non si sono sentite perché, quando abbiamo costruito la squadra, non l’abbiamo fatto con l’idea di 12 o 13 titolari e il resto comprimari: volevamo giocatori che potessero darci una mano e contro la Viterbese il loro valore è venuto fuori», commenta Alessandro Marino, che esclude di tornare sul mercato a caccia di un quinto attaccante. «Sembrerebbe un controsenso per chi, come noi, vanta il miglior attacco del campionato: i gol arrivano perché la squadra ha un’idea di gioco ben definita», obietta il presidente dell’Olbia. «Quanto al campionato, tolte 4 o 5 squadre che hanno organici superiori, le altre sono molto simili: da parte nostra», aggiunge Marino, «dobbiamo lottare per arrivare più in alto possibile».

RIPRODUZIONE RISERVATA