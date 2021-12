L’Olbia si toglie dai pasticci 

Olbia (3-4-1-2) : Van der Want; Brignani, Boccia (29’ st Giandonato), Travaglini; Pisano (21’ st Renault), Lella, La Rosa, S. Pinna; Biancu (29’ st Palesi); Mancini (14’ st Udoh), Ragatzu. In panchina: Barone, Tornaghi, Belloni, Chierico, Sanna, G. Pinna. Allenatore Canzi.

Grosseto 0

Olbia 1

Grosseto (3-5-2) : Barosi; Siniega, Ciolli, Salvi; Serena (23’ st De Silvestro), Piccoli (6’ st Verduci), Cretella, Vrdoljak (23’ st Fratini), Raimo; Moscati (43’ st Gorelli), Boccardi (6’ st Arras). In panchina: Fallani, Scaffidi, Artioli, Tiberi, Ghisolfi. Allenatore Magrini.

Olbia (3-4-1-2) : Van der Want; Brignani, Boccia (29’ st Giandonato), Travaglini; Pisano (21’ st Renault), Lella, La Rosa, S. Pinna; Biancu (29’ st Palesi); Mancini (14’ st Udoh), Ragatzu. In panchina: Barone, Tornaghi, Belloni, Chierico, Sanna, G. Pinna. Allenatore Canzi.

Arbitro : Sfira di Pordenone.

Reti : nella ripresa, 45’ Udoh.

Note : ammoniti Fratini (G), Renault, Palesi, Ragatzu e Chierico (in panchina) (O). Recupero 0’ pt-6’ st. Spettatori 1056.

Decide Udoh. L’Olbia non si rassegna e segna. Sui titoli di coda col subentrato ex Pianese, quando la sfida col Grosseto, della 19ª e ultima giornata di andata di Serie C, sembrava destinata a un altro scialbo 0-0 dopo quello del turno precedente con la Fermana.

Corto muso

E chissà che la panchina sulla quale l’ha relegato inizialmente Max Canzi non abbia fatto bene all’attaccante scuola Juve, che ieri allo stadio “Zecchini” di Grosseto ha regalato al 90’ alla sua squadra una vittoria che mancava da un paio di domeniche e a se stesso il sesto centro stagionale. Per non parlare dei 3 punti, che permettono ai bianchi di prendere le distanze dai toscani, impelagati in zona retrocessione, girare a 24 e guardare con maggiore fiducia all’altra sfida salvezza di mercoledì con la Pistoiese, nella seconda trasferta di fila che chiuderà il 2021 dell’Olbia prima della sosta invernale. Cambio obbligato prima del fischio d’inizio per i galluresi: Emerson si fa male durante il riscaldamento, al suo posto nel terzetto dei centrali del confermato 3-4-1-2 Canzi schiera Travaglini, Pinna passa sull’out sinistro e capitan Pisano subentra a destra.

Una vittoria al fotofinish

Meglio il Grosseto nel primo tempo: subito Van der Want in evidenza sulla conclusione di Cretella, che al 24’, sul tiro di Raimo non trattenuto dall’olandese, fallisce il tap-in. Superata la mezz’ora i padroni di casa sfiorano il palo con Raimo. La rovesciata di Pinna, a ridosso dell’intervallo, leva le ragnatele a Barosi, che manda tutti negli spogliatoi sullo 0-0. Nella ripresa esce fuori l’Olbia, pericolosa prima del quarto d’ora con Lella, di poco a lato. Ci prova pure Biancu, alto sopra la traversa (20’), poi Ragatzu, fuori misura (25’). Il quartese si dispera: la sfida non decolla, e la sensazione è che la gara sia destinata a procedere così. Finché al 35’ Udoh, subentrato a Mancini, non colpisce la traversa. Assaggio del gol che arriverà 10’ dopo a togliere l’Olbia dai pasticci.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata