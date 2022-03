L’Olbia si salva al 95’ 

Olbia (3-4-1-2) : Van der Want; Brignani, Boccia (34’ st Renault), Emerson (16’ st Chierico); Arboleda, Ladinetti, La Rosa (27’ st Mancini), Travaglini; Biancu (34’ st Belloni); Udoh, Ragatzu. In panchina Barone, Pisano, Giandonato, Perseu, Occhioni, Saira, Manca. Allenatore Canzi.

Carrarese 1

Olbia 1

Carrarese (4-3-3) : Vettorel; Grassini (34’ st Imperiale), Rota, Marino (31’ st Khailoti), Semprini; Battistella, Pasciuti (27’ st Berardocco), Figoli; Energe (1’ st Bramante), Giannetti (27’ st Petrelli), Doumbia. In panchina Mazzini, Bevilacqua, Infantino, D’Auria, Bertipagani, Foresta, Tunjov. Allenatore Di Natale.

Arbitro : De Angeli di Milano.

Reti : nel primo tempo, 12’ Giannetti (r); nella ripresa, 50’ Udoh.

Note : espulsi Tatti dalla panchina e Rota. Ammoniti Figoli, Semprini (C) ed Emerson (O). Recupero 0’ pt-5’ st. Spettatori circa 500.

All’ultimo respiro, l’Olbia pareggia i conti con la Carrarese e si regala un 1-1 insperato nello scontro diretto dello stadio “Dei Marmi”, valido per la 32ª giornata del campionato di Serie C.

Udoh toglie, Udoh dà

E, ironia della sorte, lo fa allo scadere dei 5’ di recupero con Udoh, che nel primo tempo aveva commesso il fallo da rigore valso il vantaggio ai marmiferi con l’ex Cagliari Giannetti. La Carrarese parte forte: tempo 24”, Van der Want, che sostituisce lo squalificato Ciocci, è chiamato al miracolo su Doumbia. All’11’, dagli sviluppi di una punizione, nasce il penalty dell’1-0: Udoh entra male su Figoli in area, l’arbitro indica il dischetto e Giannetti trasforma, con Van der Want che aveva intuito la traiettoria. I padroni di casa prendono fiducia e campo, il tridente di Totò Di Natale si muove bene mentre l’Olbia stenta. Il primo intervento Vettorel lo firma al 23’ smanacciando sul traversone di Travaglini, ma alla mezz’ora i bianchi sfiorano il pari con Ragatzu, che, con Vettorel battuto, trova Marino sulla linea di porta.

Un punto pesante

Al 33’ l’estremo di casa allontana sulla punizione di Emerson, mentre al 39’ è Ragatzu a graziarlo mancando il bersaglio. In avvio di ripresa la Carrarese va a un passo dal raddoppio: sul tiro di Giannetti Van der Want non trattene, Doumbia si avventata sul pallone ma centra il palo. Un’occasione che i galluresi non vogliono sprecare, provandoci fino alla fine e avendo infine ragione con Udoh, servito da Ragatzu al 95’ per l’1-1. L’Olbia sale a quota 36 in classifica, la Carrarese (+3) non scappa. E sabato in casa col pari punti Siena sarà ancora scontro diretto. Per rivedere il paradiso dei playoff e scongiurare l’inferno dei playout.

