L’Olbia si risolleva subito 

Olbia (4-3-1-2) : Ciocci; Pisano (17’ st Pinna), Brignani, Emerson, Travaglini; Lella (27’ st Occhioni), Chierico (27’ st Giandonato), Palesi (27’ st La Rosa); Biancu (31’ st Sanna); Ragatzu, Udoh. In panchina Barone, Van der Want, Renault, Boccia, Mancini, Demarcus. Allenatore Canzi.

Montevarchi 0

Olbia 2

Montevarchi (3-4-1-2) : Rinaldi; Achy, Tozzuolo, Bassano (36’ Martorelli); Barranca (18’ st Intinacelli), Mercati, Amatucci, Martinelli; Carpani (1’ st Gambale); Lunghi (8’ st Mionic), Jallow (18’ st Doratiotto). In panchina Giusti, Poggesi. Allenatore Malotti.

Arbitro : Luongo di Napoli.

Reti : nel primo tempo, 44’ Udoh; nella ripresa, 16’ Travaglini.

Note : ammoniti Bassano (M), Chierico e Palesi (O). Recupero 2’ pt-5’ st. Spettatori 400 circa.

La resurrezione dell’Olbia passa per lo stadio “Ettore Mannucci” di Pontedera e le reti, una per tempo, di Udoh e Travaglini: sono loro gli autori del 2-0 col quale la squadra di Max Canzi ha piegato ieri l’Aquila Montevarchi, riscattando l’ultima sconfitta con l’Imolese e conquistando il primo successo in trasferta.

La prima vittoria esterna

Quando si teme il peggio, ovvero il crollo dopo la brutta prestazione di sabato e alla vigilia del filotto di sfide contro le corazzate Modena (attesa domenica al “Nespoli”), Pescara, Carrarese e Siena, i galluresi, che colgono pure un palo con Biancu, si ripigliano, con un gran colpo di coda, scena e punti classifica che mancavano da due turni. E senza subire gol, che è l’altra nota lieta del turno infrasettimanale valido per la 10ª giornata di Serie C, secondo clean sheet della stagione. Il primo tempo della sfida tra le due formazioni, appaiate alla vigilia a quota 10 nella classifica del girone B, premia l’Olbia solo in dirittura d’arrivo. Spiccano gli interventi di Ciocci su Jellow, che in avvio si presenta come un brutto cliente per capitan Pisano e compagni, Barranca, Martorelli e Mercati. Non mancano gli spunti di Palesi, che al quarto d’ora viene chiuso in corner dal portiere avversario, dunque il palo colpito da Biancu al 26’ su azione partita da un’iniziativa di Ragatzu.

Cronaca di un successo

Quindi, e finalmente, il vantaggio, firmato al 44’ da Udoh al termine di un contropiede fulminante su assist di Biancu da calcio d’angolo dei padroni di casa. A inizio ripresa è ancora l’attaccante scuola Juventus a presentarsi un paio di volte, stavolta senza fortuna, dalle parti di Rinaldi: di testa, debole per la facile presa dell’estremo rossoblù, e con una rasoiata a fil di palo. Finché dalla bandierina Emerson batte la palla che Travaglini, al 16’, trasformerà nel 2-0 dell’Olbia su sponda di Brignani.

Tris mancato

I bianchi potrebbero calare il tris con Ragatzu, ma l’ex Cagliari non chiude la triangolazione con Lella e Udoh. Il Montevarchi si risveglia: bravi prima Ciocci a disinnescare l’ex Doratiotto, poi Emerson a salvare su Martorelli. Chiude l’occasione sprecata a porta vuota da Doratiotto: l’Olbia può così festeggiare una vittoria esterna che mancava dal 3 aprile.

