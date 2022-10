L’Olbia si prende un pari 

Fermana 0

Olbia 0

Fermana (4-3-3) : Nardi; Gkertsos, Parodi, Pellizzari, Carosso (26’ st De Nuzzo); Scorza, Giandonato, Misuraca (44’ st Graziano); Romeo (19’ st Nannelli), Bunino, Maggio (19’ st Pinzi). In panchina Borghetto, Eleuteri, Luciani, De Pascalis, Spedalieri, Vessella, Lorenzoni, Grassi, Onesti, Fishnaller, Ronci. Allenatore Protti.

Olbia (4-3-2-1) : Gelmi; Gabrieli (28’ st Renault), Bellodi (32’ st Brignani), Emerson, Travaglini; Occhioni (47’ st Zanchetta), La Rosa, Biancu; Boganini (28’ st Incerti); Babbi (32’ st Contini), Ragatzu. In panchina Van der Want, Sanna, Glino, Konig, Sueva. Allenatore Occhiuzzi.

Arbitro : Iacobellis di Pisa.

Note : ammoniti Misuraca, Romeo, Pinzi (F), Gabrieli, Biancu, La Rosa, Occhioni e Brignani (O). Recupero 0’ pt-3’ st.

Una vera occasione per parte. E al “Bruno Recchioni” termina 0-0. L’Olbia blocca la Fermana a domicilio alla 6ª giornata di Serie C, ma il pareggio, nonostante il predominio territoriale dei marchigiani dell’ex Giandonato, è il risultato più giusto.Pochi i rischi per i due portieri, chiamati in causa seriamente solo nella ripresa: al 25’ quello dei galluresi Gelmi, bravissimo a chiudere in angolo Pinzi su azione, e 10’ dopo quello locale Nardi, impegnato da Ragatzu su corner battuto da Emerson. Per il resto meglio i padroni di casa, soprattutto nel primo tempo. Mentre per la squadra di Roberto Occhiuzzi le preoccupazioni sull’astinenza da gol, arrivata a cinque giornate, fanno ormai il paio col fatto che, per lunghi tratti, l’Olbia continui a subire troppo l’iniziativa dell’avversario. Pur con le attenuanti, ieri, delle assenze (sei, e tra queste quelle pesanti di Minali e Fabbri, senza contare il potenziale bomber Nanni, mai impiegato finora in campionato) per infortunio. Al tecnico e al suo staff l’onere di provare a invertire la rotta. Anche perché mercoledì sera al “Nespoli” arriva la Torres per il primo derby della stagione, quello di Coppa Italia.

La cronaca

Su un terreno non in perfette condizioni va in scena un primo tempo nel quale la Fermana va al tiro due volte, al 13’ con Maggio, sul fondo, e al 44’ con Scorza, di sinistro alto. In mezzo il momento in cui Nardi toglie la polvere dai guantoni bloccando senza affanni il tentativo di Ragatzu (41’). Nella ripresa i padroni di casa si riaffacciano dalle parti di Gelmi con Scorza, che vanifica il buon pallone servitogli da Maggio, mentre al 12’ l’Olbia prova a inventarsi qualcosa sull’asse Boganini-Ragatzu e cross per Babbi, anticipato da Nardi. Seguono le chance di Pinzi e Ragatzu, chiude l’ordinaria amministrazione di Nardi sul tiro di Contini smorzato da Parodi al 43’.

