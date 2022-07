L’Olbia segna poco senza Udoh  

Un mese per completare l’organico, col paracadute del mercato degli svincolati. Dopo le prime amichevoli col Cagliari, prima squadra e Primavera, l’attenzione dell’Olbia si concentra sulle operazioni in entrata.

In campo

Oltre alla deficitaria condizione atletica, legata ai pesanti carichi di lavoro delle prime settimane di preparazione in quel di Buddusò, il doppio test con i rossoblù ha evidenziato carenze offensive. Innanzitutto in termini realizzativi: a fronte dei 4 gol subiti, i bianchi ne hanno segnato zero. L’allenatore Roberto Occhiuzzi resta tuttavia fiducioso: «Ci manca brillantezza: quando porti giocatori importanti dietro la punta è normale, ma è fondamentale fare arrivare la palla in modo pulito il più possibile a chi sta davanti, poi lavoreremo sull’attacco della profondità», ha dichiarato dopo lo 0-1 di Assemini con la Primavera del Cagliari. Un risultato firmato – guarda caso – da Gianluca Contini, il talento rossoblù aggregato alla prima squadra di Fabio Liverani che il presidente Alessandro Marino vorrebbe portare a Olbia. L’alternativa è Gianluigi Sueva, 21enne di proprietà del Cosenza che Occhiuzzi ha già allenato in Calabria.

Il mercato

Chiunque arrivi dovrà fare i conti con l’eredità di King Udoh, che con 13 gol nell’ultimo campionato di Serie C è riuscito ad attirare l’attenzione di diversi club, tanto che è ufficialmente sul mercato nonostante sia legato all’Olbia da un altro anno di contratto e abbia raggiunto i compagni in ritiro. Udoh non dovrebbe partecipare alle prossime amichevoli con Buddusò (mercoledì a Buddusò), Sarrabus-Ogliastra (il 6 al “Nespoli”) e Atletico Uri (l’11 a Buddusò). Ma nel calcio non si sa mai. In fondo, alla domanda diretta sulla possibilità che il giocatore resti infine in Gallura, Marino ha replicato: «Vorrà dire che avremo un attacco più forte», confermando che la permanenza dell’ex Juve non pregiudicherebbe l’arrivo di uno tra Contini e Sueva. Quanto agli altri reparti, se la difesa è il più completo, per quantità e qualità, anche a centrocampo l’Olbia sembrerebbe a posto così. A maggior ragione se Manuel Giandonato, dato in partenza pure lui, dovesse rimanere. Senza contare Luca Palesi, rientrato dal prestito all’Ancona Matelica e in fase di recupero post infortunio. All’appello manca, infine, il terzo portiere, futuribile, che possa affiancare il veterano e sempre affidabile Maarten van der Want e Ludovico Ge lmi, in prestito dall’Atalanta per un anno e in evidenza nei due test con i rossoblù.