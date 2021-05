L’Olbia saluta con una sconfitta 

Grosseto 2

Olbia 0

Grosseto (4-3-1-2): Barosi; Raimo, Kalaj, Ciolli, Campeol; Piccoli (20’ st Kraja), Vrdoljak, Sicurella (35’ st Simeoni); Cretella (20’ st Fratini); Moscati (12’ st Scaffidi), Galligani (35’ st Merola). In panchina Chiorra, Giannò, Gorelli, Gafà, Consonni, Sersanti. Allenatore Magrini.

Olbia (4-3-1-2): Van der Want (29’ st Cabras); Arboleda, Altare, Emerson, Demarcus; Belloni (29’ st Pennington), Giandonato (12’ st Marigosu), Lella; Biancu; Gagliano (19’ st Doratiotto), Cocco (19’ st Udoh). In panchina Tornaghi, La Rosa, Cadili, Ragatzu. Allenatore Canzi.

Arbitro : Di Cairano di Ariano Irpino.

Reti : nel primo tempo, 15’ Moscati; nella ripresa, 31’ Galligani.

Note: ammoniti Fratini (G), Arboleda e Altare (O). Recupero 1’ pt-2’ st. Gara a porte chiuse.

Grosseto. L’eco del triplice fischio della 38ª e ultima giornata di Serie C non s’è ancora spenta che il tabellone dei playoff è già pronto. È un vero peccato che non compaia l’Olbia. Mentre il Grosseto, che l’ha battuta allo stadio “Zecchini”, c’è e parteciperà agli spareggi promozione per la B, a partire dal primo turno nella tana del Lecco, proprio grazie alla vittoria sui bianchi.

I numeri dei galluresi

Dal canto loro, i galluresi chiudono il campionato, dopo un’entusiasmante cavalcata partita dai bassifondi della classifica, con un record di 47 punti (e 47 gol fatti e 47 subiti, se qualcuno volesse giocarsi il numero al Lotto) e un gap di 5 lunghezze dalla zona che conta. Più il grande rammarico per aver solo sfiorato la storica impresa. Nuovi volti nell’Olbia per gli ultimi 90’ di campionato, in particolare tra i pali, dove Van der Want rileva lo stakanovista Tornaghi, e in attacco, con la coppia Gagliano-Cocco al posto del tandem Ragatzu-Udoh (20 gol in due): sorprende che il quartese, a una rete dal record personale di 15 marcature in maglia bianca della stagione 2017/18, sia in panchina.

Buone intenzioni

Nuove motivazioni (si diceva) per quanto riguarda Emerson e soci, salvi da tempo ed estromessi con un turno d’anticipo dalla bagarre playoff, ma determinati a chiudere in bellezza. Le ragioni dei padroni di casa, loro sì ancora in corsa per gli spareggi promozione, sono però più forti. Dopo un primo gol annullato in avvio per carica al portiere, Moscati su ripartenza timbra il cartellino al quarto d’ora spiazzando Van der Want, dopo aver superato in velocità Altare e Arboleda, servito al bacio da Cretella. Il Grosseto preme per il raddoppio, l’Olbia si difende bene ma le verticalizzazioni di Cretella per Moscati e Galligani fanno venire i brividi. Poco incisivi, piuttosto, i bianchi là davanti: nel primo tempo due conclusioni di Biancu: una dalla distanza, parata senza problemi da Barosi, l’altra dal limite dell’area fuori misura. Poi il colpo di testa di Altare sulla punizione di Emerson prima dell’intervallo, sopra la traversa.

Una sconfitta indolore

Altra rete annullata ai toscani (fuorigioco) a Cretella a inizio ripresa da corner, e parte il valzer delle sostituzioni. Canzi offre la passerella della gara finale anche a Cabras che, al debutto tra i professionisti, raccogliere la staffetta da Van der Want ma subito è infilato in diagonale da Galligani, innescato dall’infelice disimpegno di Lella, per il 2-0 del Grosseto. Olbia minacciosa dalle parti di Barosi grazie ai subentrati Pennington e Udoh, ma il portiere fa buona guardia. Cabras in evidenza su Kalaj e Vrdoljak, poi si va al recupero. Un paio di minuti bastano: bianchi sconfitti (ma è indolore), e il Grosseto fa festa anche per loro.

