L’Olbia ringrazia Gelmi 

Olbia (3-4-1-2) : Gelmi; Brignani, Bellodi, Emerson; Fabbri (16’ st Gabrieli), Minala (42’ st Occhioni), La Rosa, Travaglini; Biancu (16’ st Babbi); Ragatzu (42’ st Konig), Contini (22’ st Boganini). In panchina Van der Want, Renault, Sanna, Incerti, Zanchetta, Finocchi. Allenatore Occhiuzzi.

Aquila Montev. 0

Olbia 0

Montevarchi (4-3-3) : Mazzini; Boccadamo, Gennari (24’ st Saporiti), Tozzuolo, Martinelli; Pietra, Nador, Giordani; Boiga (18’ Cerasani, dal 36’ st Fiumanò), Jallow, Kernezo (36’ st Italeng). In panchina Rossi, Bertola, Manè, Marcucci. Allenatore Malotti.

Arbitro : Di Reda di Molfetta.

Note : espulso dalla panchina il preparatore atletico dell’Olbia Pincente. Ammoniti Pietra, Martinelli, Giordani, Italeng (AM), Travaglini, Minala e Konig (O). Recupero 2’ pt-6’ st. Spettatori circa 600.

Un grande Gelmi per un buon pari. Dopo l’ottimo esordio al “Nespoli” col Pontedera il portiere dell’Olbia si ripete con l’Aquila Montevarchi, permettendo ai suoi di fermare sullo 0-0 una formazione in cerca di riscatto e di conquistare al debutto in trasferta un punto utile a dare continuità al primo successo.

Un buon pari

Ieri al “Brilli Peri”, nel match della 2ª giornata di Serie C, il portiere di proprietà dell’Atalanta si è distinto in diverse occasioni, ma la squadra di Roberto Occhiuzzi, poco pericolosa – si dica – dalle parti dell’estremo locale, deve ringraziare pure il palo, che in dirittura d’arrivo nega a Jallow la gioia del gol e ai rossoblù la possibilità di vendicare la sconfitta di Gubbio. Dopo una prima fase di studio, l’Olbia ci prova intorno al 20’ con La Rosa, senza fortuna, imbeccato da Biancu. Meglio il Montevarchi, che, dopo la mezz’ora, chiama in causa Gelmi con Kernezo, per sprecare poi con Giordani. Chiude a ridosso dell’intervallo il tentativo di Cerasani, sul quale Gelmi non ha problemi. Dopo, Brignani manca il colpo su suggerimento di Contini. La sensazione è che il match del “Brilli Peri” somigli a quello col Pontedera: avversario padrone del campo e i galluresi a tener botta. Non a caso è di nuovo super Gelmi a risultare decisivo in doppia battuta, al 6’ della ripresa, su Cerasani e Pietra. Occhiuzzi cambia le carte in tavola, ma non cambia il copione, e tocca ancora a Gelmi prendersi la scena al 29’ intercettando il tiro di Cerasani. L’Olbia prova a sfondare sull’asse dei subentrati Gabrieli-Babbi e palla a Ragatzu, ma il quartese non è in giornata. Quando al 40’ Jallow scrolla la porta di Gelmi colpendo il palo con una gran botta, al “Brilli Peri” sono già partiti i titoli di coda: l’Olbia, che mercoledì ospiterà al “Nespoli” la Vis Pesaro nel primo turno infrasettimanale, ringrazia.

Il tecnico

«Sapevamo che il Montevarchi avrebbe potuto aggredire la gara e che avrebbe potuto metterci in difficoltà sulle seconde palle, schiacciandoci nella nostra metà campo cercando la verticalità: siamo stati bravi a restare compatti e a non disunirci mai», è soddisfatto Occhiuzzi. «È il momento di mantenere l'equilibrio per raccogliere punti, gioco e brillantezza verranno fuori». Infine Gelmi: «Ha fatto ottimamente il suo dovere e ce lo teniamo stretto, perché conosciamo bene il suo valore».

