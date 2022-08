L’Olbia rimonta, con l’Uri finisce 2-2 

C’era anche Gianluca Contini ieri, fresco di ufficializzazione, in campo con l’Atletico Uri. Titolare con la maglia dell’Olbia, dov’è approdato in prestito dal Cagliari per un anno, nel test, quinto stagionale, della squadra di Roberto Occhiuzzi, terminato 2-2.

«È un giocatore che abbiamo inseguito in queste settimane e che avevamo dichiarato come nostro obiettivo: sapevamo che aveva anche altre richieste da squadre di vertice della Serie C, e per questo siamo contenti che sia il Cagliari, sia il giocatore abbiano deciso per l’Olbia», spiega Tomaso Tatti. «Inizialmente pensavamo di prendere uno solo tra lui e Sueva, ma successivamente, in accordo con il mister», aggiunge il direttore sportivo dei bianchi, «abbiamo optato per entrambi, così da poter avere maggiori soluzioni anche sulle fasce». Peccato che il 21enne attaccante rossoblù (che si è mosso bene) non sia andato a segno. Che non è la sola nota negativa del pomeriggio del “Borucca” di Buddusò. Nel pareggio in rimonta dei bianchi, sotto 2-0 all’intervallo, puniti a freddo da Masia prima che l’ex Aloia, su assist dell’altro ex Ravot, raddoppiasse per i sassaresi allo scadere del primo tempo, e che i “veterani” La Rosa e Ragatzu ripristinassero l’equilibrio, c’è molto da analizzare.

Errori e carenze, al netto di un mercato ancora aperto, soprattutto a centrocampo, e delle assenze (leggi Biancu) su cui lavorare. Nella preseason l’Olbia ha vinto a mani basse (11-0) solo col Buddusò (Promozione), mentre con le altre – dal Cagliari, prima squadra e Primavera, con le quali ha perso, al Cos Sarrabus-Ogliastra, in preparazione, come la squadra di Massimiliano Paba, al torneo di D, con cui ha pareggiato 2-2, subendo la rimonta degli ultimi 15’ – ha mostrato diverse ombre. Urge intervenire in vista del debutto ufficiale del 4 settembre. «Il rinvio del campionato e della Coppa Italia ci impone di rivedere la nostra tabella di avvicinamento all’esordio con la programmazione di ulteriori test», interviene Tatti. Che da uomo di calcio sa che il suo ex compagno al Cosenza ha molto su cui lavorare, e qualche test in più aiuterà.

