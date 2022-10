L’Olbia ribalta la Torres nel derby 

Olbia 2

Torres 1

Olbia (4-3-1-2) : Van der Want; Renault (8’ st Gabrieli), Brignani, Bellodi, Travaglini; Incerti (1’ st Occhioni), La Rosa, Zanchetta; Ragatzu (20’ st Boganini); Contini (20’ st Biancu), Sueva (14’ st Babbi). In panchina Gelmi, Di Giorgio, Emerson, Sanna, Glino, Finocchi, Konig, Nanni. Allenatore Occhiuzzi.

Torres (4-4-2) : Salvato; Heinz (22’ st Ferrante), Antonelli, R. Pinna (8’ st Dametto), Girgi; Sanat (1’ st Ruocco), Suciu (22’ st Masala), Gianola, Bonavolontà; Diakite, Scappini (8’ st Luppi). In panchina Garau, Carboni, Liviero, Tesio, S. Pinna, Carminati, Teyou, Campagna. Allenatore Greco.

Arbitro : Ubaldi di Roma 1.

Reti : nel primo tempo, 10’ Scappini, 29’ Sueva, 34’ Zanchetta.

Note : ammoniti Ragatzu, Renault, Biancu, Zanchetta, Travaglini, Babbi, Bellodi (O), R. Pinna, Gianola e Ferrante (T). Recupero 2’ pt-5’ st. Spettatori 2459.

Olbia. Ribaltone Olbia: Torres sconfitta 2-1 in rimonta al “Nespoli” nel primo turno di Coppa Italia. La “prima assoluta” della stagione in Serie C tra galluresi e sassaresi premia la squadra di Roberto Occhiuzzi, punita dopo 10’ da Scappini ma capace di ribaltare la sfida con la squadra di Alfonso Greco con Sueva e Zanchetta. Tutto nel primo tempo. Con una grande cornice di pubblico. La sfida delle sfide, un match che al “Nespoli” mancava dal gennaio 2016, chiama. E i tifosi rispondono. Serata calda: alla temperatura di 20 gradi al fischio d’inizio s’accompagna il clima tipico dei derby, con un nutrito gruppo di sostenitori torresini arrivati in Gallura per sostenere la loro squadra e lo stadio dell’Olbia finalmente gremito, con le curve all’altezza della situazione, almeno 200 le presenze in quella ospite, piena quella di casa. Che può godere, tra le altre cose, del ritorno al successo dell’Olbia dopo la prima e unica vittoria in campionato del 4 settembre. Quanto al terreno di gioco, partono meglio i rossoblù. Al primo affondo, tempo 10’, passa la Torres, su una ripartenza stoppata in corner: dalla bandierina calcia Sanat, dopo un batti e ribatti in area Scappini fa centro e il risultato si sblocca. L’Olbia ci prova con Contini, anticipato due volte da Salvato, poi con Zanchetta, che prima batte la punizione, poi, dagli sviluppi della stessa, spara in curva (22’).

La remuntada

Ma il pareggio è dietro l’angolo, e lo sigla Sueva, allo scadere della mezz’ora, su azione dal rinvio di Salvato, che aveva appena disinnescato in uscita Contini. Dunque, 5’ dopo, il sorpasso dell’Olbia: imposta Renault, uno-due Contini-Ragatzu e Zanchetta, a botta sicura, trafigge il portiere avversario. Dall’altra parte, ci pensa Van der Want, preferito per l’occasione a Gelmi tra i pali da Occhiuzzi, a proteggere il vantaggio opponendosi col piede a Bonavolontà lanciato a rete (41’). In avvio di ripresa, dopo i primi cambi, Zanchetta salva sulla linea sul tiro di Bonavolontà dagli sviluppi di un corner, quindi, sul fronte opposto, Salvato nega la gioia della doppietta a Sueva. La Torres prova a raddrizzare il derby e ad arrivare ai supplementari, trattasi di gara secca con eventuale overtime e rigori in caso di parità dopo i 90’, e al 44’ sfiora l’impresa con Bonavolontà, di testa alto da angolo, ma l’Olbia è padrona del campo e del gioco, e alla fine strappa il pass.

