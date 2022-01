L’Olbia punta a ripetersi 

L’ex Max Canzi non ha dubbi. «Livello di difficoltà della gara col Cesena? Dieci», dice il tecnico dell’Olbia presentando la sfida alla “big” romagnola, in programma oggi al “Manuzzi” (12.30) per la 5ª giornata di ritorno di Serie C.

La vigilia

«Giochiamo in casa della terza in classifica, un avversario blasonato sostenuto da una delle curve più vive d’Italia, che, da ex vice allenatore, conosco bene, ma il Cesena è soprattutto una squadra che gioca a calcio, e proprio per questo mi aspetto una bella partita». In serie positiva da quattro giornate e reduci dal successo sulla Lucchese, i galluresi puntano a ripetersi per consolidare la posizione nella top ten del girone B. E continuare a sognare. «Il Cesena non viene da un buon momento in termini di risultati ma sta facendo un buon campionato. Noi, invece, ci stiamo costruendo una nuova identità: prima eravamo belli da vedere ma subivamo troppi gol, adesso la fase difensiva va meglio ma dobbiamo migliorare in avanti», aggiunge Canzi, che per la trasferta di Cesena ha convocato i nuovi acquisti. «Avranno bisogno di tempo per inserirsi ma sono certo che potranno dare una mano, anche perché la stagione è lunga», spiega a proposito di Perseu e Saira. Rientra Renault dalla squalifica. Assenti invece per problemi fisici, oltre ai lungodegenti Belloni, Occhioni e Demarcus, Emerson e Brignani. Ma Canzi non drammatizza: «Al massimo, potremmo avere qualche problema nei cambi», conclude l’ex Cagliari.

La formazione

Olbia (3-4-1-2) : Ciocci; Pisano, Boccia, Travaglini; Arboleda, Lella, La Rosa, Pinna; Biancu; Udoh, Ragatzu. Allenatore Canzi.