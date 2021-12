L’Olbia pensa ai playoff 

Dopo le prime venti giornate l’Olbia è undicesima a quota 25, a ridosso della zona promozione, ma soprattutto è distante soltanto 6 punti dai playout. L’anno scorso, di questi tempi, i punti in classifica erano 22, e alla fine, conquistandone 25 nelle rimanenti 18 gare, i galluresi sfiorarono gli spareggi per “salire”. E allora, se la seconda parte della stagione è oggi l’obiettivo dichiarato, l’Olbia dovrà ripetere lo straordinario girone di ritorno dello scorso campionato.

Dopo il successo sul Grosseto, contro la terzultima della classe era lecito aspettarsi il bis, ma considerato che si trattava della seconda trasferta in 4 giorni, che dopo otto minuti i bianchi erano già sotto e che dopo il pareggio di Lella a inizio ripresa il rosso per doppia ammonizione rimediato da Renault li ha costretti all’inferiorità numerica per venti minuti, forse il punto colto al “Melani” pesa più di quanto non dica la classifica.

Olbia. Dal momento che l’Olbia è in silenzio stampa, e lo rimarrà fino alla ripresa degli allenamenti, il 28 dicembre, è difficile sapere se per Max Canzi l’1-1 di mercoledì con la Pistoiese, che ha inaugurato il girone di ritorno dei bianchi, sia un punto guadagnato o due persi.

I numeri

Gli attributi

Un girone che a differenza di quest’anno iniziò con una sconfitta. «Da qui in poi troveremo avversari agguerriti e affamati di punti: in questa fase del campionato devono venire fuori gli attributi e l’unità del gruppo», ha ricordato il direttore sportivo Tomaso Tatti alla vigilia della doppia trasferta toscana. Qualcosa, in termini di “attributi” e “unità del gruppo”, s’è vista sia a Grosseto che a Pistoia, ma a 10 giorni dalla riapertura del calciomercato è inevitabile che il pensiero vada ai possibili rinforzi. La sensazione è che manchi qualcosa in attacco: a livello realizzativo Canzi non ha alternative a Ragatzu e Udoh, che con 6 gol a testa guidano la classifica dei bomber galluresi seguiti dalla mezzala Lella (4 reti).

Nel passaggio dal 4-3-1-2 al 3-4-1-2 è migliorata la fase difensiva, tallone d’Achille dell’Olbia fino a qualche giornata fa, ma quella offensiva pare aver perso mordente: un nuovo innesto là davanti potrebbe aiutare il progetto tecnico di Canzi.

Tra Natale e mercato

Intanto, ieri la squadra ha beneficiato del “rompete le righe” per le festività natalizie. Un break di cinque giorni e, poi, l’Olbia tornerà al lavoro per il primo impegno del 2022: la gara casalinga con l’Ancona Matelica dell’8 gennaio.

Difficile che arrivi qualcosa dal mercato per allora. Più facile recuperare un paio di giocatori tra gli infortunati Emerson, Demarcus, Occhioni e Arboleda.

