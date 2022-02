L’Olbia non può sbagliare  

L’Olbia al bivio di Imola cerca la pista giusta per tornare a correre. Fuor di metafora, la sfida esterna con l’Imolese, in programma oggi allo stadio “Romeo Galli” per la 28ª giornata (ore 13.30), è già gara da dentro o fuori.

Non a caso alla vigilia il presidente dei bianchi Alessandro Marino ha chiesto ai suoi di giocare la partita «come se fosse una finale». Max Canzi concorda: «Le chiacchiere stanno a zero, sappiamo bene che conta solo una cosa alla fine: fare risultato», dice l’allenatore, dopo la sconfitta casalinga (su rigore) contro la capolista Reggiana e a secco di vittorie da 5 turni. «Scendiamo sempre in campo per vincere, al di là di quelli che sono i nostri risultati o quelli degli altri o ancora di quanto possa dire la classifica prima della partita», aggiunge il tecnico presentando il match con i romagnoli, invischiati in zona retrocessione con 24 punti nel girone B, a -5 dai galluresi. Ancora Canzi: «Per farlo contro l’Imolese dovremo ripetere quelle prestazioni che ultimamente non ci hanno dato punti ma che alla lunga pagheranno».

La rabbia per il risultato dell’infrasettimanale con la Reggiana potrebbe essere un buon carburante per ripartire verso i playoff: «Non è passata», ammette Canzi, «alla squadra ho detto che dovrà trasformare in determinazione l’enorme quantità di veleno che siamo stati costretti a mandare giù giovedì».

Tutti gli uomini di Canzi

Intanto, rispetto all’ultimo turno potrebbe cambiare qualche protagonista. Sicuramente in difesa, dove Canzi perde Travaglini per squalifica ma recupera Brignani mentre La Rosa, che ha ottenuto lo sconto di una giornata, lo era già dal match con la Reggiana, che ha visto, infatti, dalla panchina. Restano ai box per problemi muscolari Boccia, Renault e Finocchi. Non convocato per scelta tecnica e per la seconda gara di fila Giandonato. «La squadra sta recuperando le energie: mentalmente stiamo bene, fisicamente ci sono alcune situazioni da monitorare», spiega il tecnico, «dobbiamo ancora valutare le condizioni di qualche giocatore, ma è nell’ordine delle cose poter variare qualcosa sul tema, anche perché», conclude, «tutti stanno dando ottimi segnali: la partita con la Reggiana l'ha dimostrato». Imolese a segno all’andata (2-0) ma reduce da 3 sconfitte e un pareggio, partite in cui è rimasta a secco di gol subendone, per contro, ben 7, e formazioni potenzialmente a specchio: i romagnoli (come i galluresi) potrebbero, infatti, giocare col 3-4-1-2 adottato all’ultimo turno, nello 0-0 esterno con la Carrarese.