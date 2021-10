l’olbia non c’è, il modena passeggia 

Olbia 0

Modena 3

Olbia (4-3-1-2) : Ciocci; Pisano (17’ st Pinna), Brignani, Emerson, Travaglini; Lella (17’ st Occhioni), Chierico, Palesi (25’ st Demarcus); Biancu (34’ st La Rosa); Ragatzu (34’ st Mancini), Udoh. In panchina Barone, Van der Want, Renault, Boccia, Giandonato, Sanna. Allenatore Canzi.

Modena (4-3-1-2) : Gagno; Ciofani, Silvestri, Pergreffi (33’ st Maggioni), Azzi; Scarsella (33’ st Rabiu), Gerli, Armellino; Mosti (18’ st Tremolada); Ogunseye (18’ st Marotta), Giovannini (12’ st Minesso). In panchina Narciso, Leonardi, Ponsi, Renzetti, Baroni, Di Paola. Allenatore Tesser.

Arbitro : Gemelli di Messina.

Reti : nel primo tempo, 9’ Gerli, 38’ Ogunseye (r); nella ripresa, 3’ Scarsella.

Note : espulso Udoh al 26’; ammoniti Pergreffi e Gagno (M). Recupero 1’ pt-3’ st. Spettatori 800 circa.

Olbia. Troppo Modena per l’Olbia, che cede in casa 0-3 all’11ª giornata di Serie C. In inferiorità numerica dal 26’ per l’espulsione di Udoh, autore di un fallo di reazione sul capitano avversario Pergreffi, e incapace di trasformare con Ragatzu, prima dell’intervallo, il rigore che avrebbe potuto riaprire la partita, la squadra di Max Canzi non regge l’onda d’urto della corazzata emiliana e capitola senza neppure l’onore delle armi.

Pomeriggio nero

Il palo colpito da Pergreffi, che ha inaugurato al 5’ l’appuntamento del “Nespoli” dagli sviluppi di un calcio d’angolo, è un assaggio del pomeriggio che sarà. Tempo qualche minuto, la quarta forza del girone B, guidata dall’ex Cagliari Attilio Tesser, passa in vantaggio con Gerli, che al 9’ risolve una mischia al termine di un’azione impostata da Armellini. L’Olbia prova a reagire: Biancu calcia a lato servito da Palesi. Poi, è solo Modena, pericoloso con Armellino, sul quale esce bene Ciocci al 16’, l’ex Ogunseye e Azzi, e il rosso diretto a Udoh non fa altro che spianargli la strada. Al 38’ la lettura sbagliata della discesa a rete di Giovannini favorisce il contatto tra Travaglini e l’attaccante ospite, con contestuale rigore che dal dischetto Ogunseye non fallisce nonostante l’intuizione di Ciocci che battezza l’angolo giusto ma non ci arriva.

Sesta débâcle

Al 42' l’episodio che potrebbe riaprire la gara: Gagno in uscita atterra Ragatzu, per disinnescarlo poi, dagli 11 metri, mandando la sua squadra negli spogliatoi sul 2-0. A inizio ripresa si materializza il tris emiliano: lo firma Scarsella deviando in rete l’incornata di Ogunseye sulla punizione di Mosti. Prima del quarto d’ora il Modena perde Giovannini per infortunio: sostituzione obbligata, dunque, per Tesser, che inserisce Minesso. Partono gli altri cambi, da una parte e dall’altra, ma non cambia l’inerzia del match: ospiti al tiro ancora una volta con Azzi, dal limite ampio a lato (15’). Timida reazione dei galluresi, che al 24’ si procurano una punizione: calcia Ragatzu, Brignani di testa non ci crede e Gagno in presa alta blocca facile. Meglio in difesa, dove, superata la mezz’ora, il giovane centrale anticipa di tacco Marotta a botta sicura. C’è ancora spazio per il diagonale del neo entrato Demarcus, che passa a mezzo metro dal palo, e per i salvataggi di Pinna su Minesso e Ciocci su Azzi, dopodiché è triplice fischio, che certifica lo 0-3.

Presenti assenti

Da segnalare il ricordo dedicato dalla società Olbia Calcio ai tifosi Pietrino Langiu e Michele Deriu, scomparsi nei giorni scorsi, e la comparsata della curva di casa che, dopo il primo gol del Modena, abbandona gli spalti. Così, oltre ai 3 punti, i gialloblù portano a casa il premio per il miglior tifo organizzato al “Nespoli”.

