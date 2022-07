L’Olbia in ritiro con un Bellodi in più  

Sono 22 i giocatori convocati dall’Olbia per il ritiro di Buddusò. E tra questi c’è anche Gabriele Bellodi: il difensore, classe 2000, torna in Gallura in prestito dal Milan dopo l’esperienza nella stagione 2018/19, sempre in Serie C.

I convocati

Reduce dall’avventura in B con l’Alessandria, Bellodi si è già aggregato al gruppo a disposizione del neo allenatore Roberto Occhiuzzi. Un gruppo che deve fare a meno, al momento, di Manuel Giandonato e Luca Palesi, destinati a raggiungerlo nelle prossime settimane, mentre King Udoh è sul mercato e lascerà Olbia. Intanto, della lista diramata ieri fanno parte i portieri Ludovico Gelmi e Maarten van der Want, i difensori Christian Arboleda, Bellodi, Fabrizio Brignani, Emerson Ramos Borges, Filippo Fabbri, Niccolò Gabrieli, Simone Pinna, Christophe Renault, Christian Travaglini, Andrea Sanna e Valerio Secci, i centrocampisti Roberto Biancu, Davide Incerti, Luca La Rosa, Fabio Occhioni e Federico Zanchetta e gli attaccanti Lorenzo Babbi, Lorenzo Boganini, Nicola Nanni e Daniele Ragatzu. Per un totale di 11 conferme, 9 acquisti e giovani del vivaio, alcuni dei quali di ritorno da altre esperienze, come Secci dal Cagliari Primavera.

Le idee

Superati i test atletici, da lunedì i bianchi inizieranno a lavorare sul campo del “Borucca” in vista della prima amichevole estiva: sabato al “Nespoli” arriva il Cagliari per il 6° Trofeo Sardegna. «Ripartiamo da uno zoccolo duro di giocatori che ha acquisito una mentalità importante, e tanti dei ragazzi arrivati, per quanto giovani, hanno già fatto esperienze importanti», ha spiegato il presidente Alessandro Marino venerdì, in occasione della presentazione di Occhiuzzi, a proposito degli obiettivi stagionali. «Ci aspetta una sfida diversa dal passato: raggiunto l'obiettivo playoff nella scorsa stagione, dovremo dimostrare di essere ancora più bravi per migliorarci. Inizia un nuovo ciclo ma non cambia la filosofia: essere competitivi», ha aggiunto, «tenendo alte le ambizioni e perseguendo quella sostenibilità che, dal 2016, ci ha portato a essere un esempio di gestione e risultati conquistati».