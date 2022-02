L’Olbia ha perso un’occasione 

In qualche modo, le parole di Max Canzi rafforzano l’idea che quella di Gubbio sia un’occasione fallita. «Non vediamo l'ora di tornare in campo giovedì: con la Reggiana», ha detto il tecnico dell’Olbia nel post partita, «cercheremo di ottenere il massimo».

Un passettino

Come se l’1-1 subito in rimonta al “Barbetti” alla 26ª giornata di Serie C rappresentasse un colpo rimasto in canna, quel mancato successo che, lungi dall’abbatterti, ti fa venir voglia di rifarti subito, anche se l’avversario è una corazzata da primissime posizioni, che ha lasciato pochi punti per strada ed è lanciata verso il salto di categoria. Della serie che (parafrasando un celebre, vecchio slogan pubblicitario) “impossibile non esiste”, anche se, finora, il 2022 è stato avaro di soddisfazioni per l’Olbia. Dopo la vittoria sulla Lucchese, i bianchi hanno collezionato solo sconfitte (3) fino al pari di domenica. Un filotto che è costato ai galluresi lo scivolone fuori dalla zona promozione faticosamente conquistata all’inizio del girone di ritorno. I playoff restano l’obiettivo stagionale, in fondo distano appena due lunghezze grazie anche ai risultati delle altre contendenti in un turno in cui i pareggi l’hanno fatta da padrone. Ma proprio per questo, perché vincere a questo punto del campionato per le squadre di metà classifica sta diventando un’impresa, l’Olbia dovrebbe, forse, cambiare copione.

Luci e ombre

Il vantaggio di Gubbio l’ha segnato, da ex, Ragatzu, che raggiunge così la doppia cifra (10 gol), ma le reti del fuoriclasse quartese non bastano, da sole, a garantire punti pesanti, a maggior ragione se anche a Gubbio l’Olbia ha preso gol, il 37esimo quest’anno. Analizzando le partite, Canzi ha dimostrato di avere ben chiari in mente i limiti della sua squadra: a lui, dunque, l’onere e l’onore di trovare le soluzioni più giuste per rimettere l’Olbia in carreggiata. Ma è chiaro che i bianchi hanno ripreso a segnare col contagocce e a subire costantemente gol. Il succo degli ultimi risultati al netto delle buone prestazioni sfoderate, anche se a Gubbio l’Olbia è mancata per lunghi tratti anche sotto questo aspetto, alternando buone cose, spettacolare l’azione che ha portato al gol di Ragatzu su assist “nello stretto” di Biancu, a cose meno belle, leggi l’occasione sprecata da Udoh, da solo davanti al portiere avversario, sull’1-1.