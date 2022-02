L’Olbia evita la beffa 

Imolese 1

Imolese (4-3-2-1) : Angeletti; Cerretti, Angeli, Vona, Liviero; Romano, D'Alena, A. Lombardi (31’ st Boscolo Chio); De Feo (16’ st L. Lombardi), Benedetti; Padovan (16’ st N. Belloni). In panchina Santopadre, Hysi, Lia, De Sarlo, Manzo, La Vardera, Milani, Palma. Allenatore Fontana.

Olbia (3-4-1-2) : Ciocci; Brignani, Pisano (16’ Lella), Emerson; Arboleda, La Rosa (33’ st Saira), Ladinetti, Pinna; L. Belloni (1’ st Biancu); Mancini (1’ st Udoh), Ragatzu. In panchina Van der Want, Perseu, Chierico, Occhioni, Manca. Allenatore Canzi.

Arbitro : Gauzolino di Torino.

Reti : nella ripresa, 28’ Liviero (r), 43’ Udoh.

Note : espulso dalla panchina al 47’ pt il team manager dell’Olbia Paolo Mele. Ammoniti D’Alena, A. Lombardi, Liviero (I), Emerson, Mancini, Arboleda, Udoh, La Rosa e Pinna (O). Recupero 2’ pt-4’ st. Spettatori circa 200.

Udoh risparmia all’Olbia la beffa. E, forse, qualcosa di più. Con la squadra di Max Canzi sotto 1-0 su rigore nella ripresa, l’attaccante scuola Juve firma al fotofinish da subentrato il gol del pareggio con l’Imolese, ottavo stagionale. Regalando ai galluresi, alla 28ª giornata di Serie C, un punto in trasferta che tiene alto il morale e vivo l’obiettivo playoff. Reduce dalla sconfitta con la Reggiana, l’Olbia si presenta allo stadio “Galli” determinata a riscattarsi, ma l’avversario, invischiato in zona retrocessione, non è meno affamato. Imolese subito avanti con De Feo, neutralizzato in uscita bassa da Ciocci (7’). Le prime battute danno l’idea della battaglia che sarà: alla fine, saranno 9 le ammonizioni, più il rosso a un dirigente dell’Olbia. I bianchi ci provano con Belloni, di testa alto dalla punizione di Ladinetti (9’), risponde Padovan per il locali incornando a fil d’incrocio (22’). Archiviato il tentativo senza fortuna di Ragatzu, che con un pallonetto prova a battere Angeletti in uscita (26’), Ciocci si supera su Padovan, deviato in angolo due volte dopo la mezz’ora. Ancora Belloni fuori misura. Prima dell’intervallo, Arboleda riceve una testata da Alessandro Lombardi, giallo a entrambi e rosso al team manager dell’Olbia per proteste.

Il sesto pareggio

Canzi, che nel primo tempo aveva perso capitan Pisano per infortunio, inserisce in avvio di secondo Biancu e Udoh per Belloni e Mancini, ma è ancora l’Imolese a rendersi pericolosa con Padovan (5’). A seguire, azione personale di Pinna e pallone alto di poco e “telefonata” di Cerrutti per Ciocci, e ancora Pinna, al 20’, a esaltare i riflessi di Angeletti. L’equilibrio si spezza al 28’, quando, sulla conclusione di Alessandro Lombardi, l’arbitro ravvisa il fallo di mano in area di La Rosa e indica il dischetto, dal quale Liviero spiazza Ciocci per l’1-0 dei romagnoli. Canzi fa entrare Saira, un altro attaccante, per La Rosa: l’Olbia, che non ha più nulla da perdere, pareggia così, all’ultimo assalto, con Udoh, in progressione su assist di Pinna da una rimessa laterale. E ora guarda con fiducia alla Viterbese, in recupero mercoledì.

