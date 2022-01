l’Olbia cerca rinforzi  e blinda Udoh 

Olbia. Il primo nome del mercato dell’Olbia è King Udoh: Lucchese e Modena, avversarie dei bianchi nel girone B di Serie C, avrebbero messo gli occhi sul 24enne attaccante scuola Juve, in forza in Gallura da due anni e in scadenza a giugno.

Tra gossip e affari

Ma, salvo sorprese e offerte a cifre irresistibili, è difficile che la società presieduta da Alessandro Marino lasci partire l’ex Pianese, che con 6 gol condivide il titolo di bomber dell’Olbia con Daniele Ragatzu. Dalla finestra invernale, scattata oggi, ci si aspettano innanzitutto rinforzi, come anticipato, in qualche modo, anche da Max Canzi. A proposito del passaggio dal 4-3-1-2 al 3-4-1-2, col quale l’Olbia ha riacquistato la solidità difensiva, l’allenatore ha manifestato le carenze sugli esterni. Con i dovuti correttivi pure la fase offensiva, che col cambio di modulo si è rivelata meno incisiva del solito in termini realizzativi, riacquisterà efficacia, e allora Udoh dovrà farsi trovare pronto. In questo momento l’Olbia può privarsi di tutto fuorché di un attaccante, a maggior ragione se collaudato. Più in generale, considerata anche la situazione in infermeria, dove ai lungodegenti Ciocci e Arboleda nelle ultime settimane si sono aggiunti Occhioni, Demarcus ed Emerson, il mercato dell’Olbia dovrà essere soprattutto in entrata.

La ripresa

Intanto, il rinvio della sfida casalinga con l’Ancona Matelica della 2ª giornata di ritorno, dall’8 gennaio al 2 febbraio in seguito alla decisione di rimandare tutto il turno di Lega Pro per l’aumento dei contagi da Covid, fa slittare la ripresa del campionato dei galluresi al 15 gennaio, in trasferta contro la Viterbese: per allora, qualcuno tra gli infortunati potrebbe essere recuperato. Quanto al resto del gruppo, si torna in campo oggi per la ripresa degli allenamenti dopo i 3 giorni di break concessi per Capodanno: archiviato il lavoro atletico post natalizio, si riparte con le sedute tipo in vista di una seconda parte di stagione in cui i bianchi dovranno confermarsi. Il 2021 si è chiuso con 25 punti in classifica, a ridosso dei playoff. I tre risultati utili di fila con cui l’Olbia è arrivata alla sosta invernale rappresentano quell’accenno di continuità di cui c’è bisogno per spiccare il volo, ma da adesso in poi sarà un’altra storia: confermarsi per l’Olbia vorrà dire migliorarsi. Al ritorno ogni punto vale il doppio e perderne stupidamente, com’è accaduto all’andata, potrebbe costare caro.