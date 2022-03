L’Olbia cade al fotofinish 

Olbia (3-4-1-2) : Ciocci; Brignani, Pisano, Emerson; Arboleda (35’ st Renault), Chierico (27’ st Ladinetti), La Rosa (27’ st Giandonato), Travaglini; Biancu (35’ st Occhioni); Udoh (42’ st Mancini), Ragatzu. In panchina Van der Want, Boccia, Perseu, Belloni, Finocchi, Saira, Manca. Allenatore Canzi.

Olbia 1

Pescara 2

Pescara (4-3-3) : Sorrentino; Cancellotti (25’ st Frascatore), Illanes, Ingrosso, Veroli (11’ st Nzita); Zappella, Pontisso, De Risio; Clemenza (37’ st Memushaj), Cernigoi (11’ st Ferrari), Rauti (11’ st D’Ursi). In panchina Iacobucci, Di Gennaro, Rasi, Ierardi, Pompetti. Allenatore Auteri.

Arbitro : Sfira di Pordenone.

Reti : nel primo tempo, 23’ La Rosa; nella ripresa, 40’ Ferrari, 50’ Frascatore.

Note : ammoniti Pisano, Ciocci, Ladinetti (O), Veroli e Cancellotti (P). Recupero 2’ pt-6’ st.

Olbia. Un capolavoro di La Rosa, un regalo che propizia il pareggio di Ferrari e la zampata finale di Frascatore quando l’Olbia è ormai a tappeto. E l’1-2 in rimonta del Pescara, materializzatosi al 96’ della sfida del “Nespoli” della 31ª giornata, è servito. Dopo aver battuto la capolista Modena, la squadra di Canzi fallisce il bis contro la quinta forza del girone B, dominata per 85’. Il Pescara parte forte, ma il pericolo corre sul filo del gioco dell’Olbia che al 5’, dagli sviluppi di un corner, colpisce il palo con La Rosa, ma il centrocampista al 23’ centra il bersaglio dalla distanza. Bianchi vicini al raddoppio al 35’ con Brignani, a lato da altro corner, e pasticcio in area a ridosso dell’intervallo, sull’iniziativa di Rauti, di Ciocci: giallo per lui. Si va negli spogliatoi sull’1-0. Olbia alla conclusione nella ripresa con Arboleda e Ragatzu (su punizione): fuori. Al 38’ Ragatzu fa la barba alla traversa. Poi, da una palla persa da Udoh nella sua metà campo il Pescara pareggia con Ferrari di testa (40’) e la ribalta con Frascatore, allo scadere del recupero. E martedì c’è la Carrarese in trasferta.

Risultati

Olbia-Pescara 1-2, Ancona-Viterbese 2-2, Carrarese-Modena 2-3, Imolese-Entella 1-1, Pistoiese-Cesena 0-1, Siena-Gubbio 1-2, Pontedera-Fermana 1-2, Teramo-Montevarchi 0-1, Vis Pesaro-Grosseto 2-1.

Classifica

Modena 74, Reggiana 69, Cesena 58, Entella e Pescara 53, Ancona Matelica 47, Gubbio 43, Vis Pesaro 41, Lucchese e Pontedera 39, Carrarese 38, Siena e Olbia 35, Montevarchi 34, Teramo e Fermana 33, Pistoiese 28, Viterbese e Imolese 27, Grosseto 24.

