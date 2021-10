L’Olbia beffata nel finale 

Pescara 1

Olbia 0

Pescara (3-4-1-2) : Di Gennaro (35’ st Sorrentino); Cancellotti, Drudi, Ingrosso; Rizzo, Memushaj (19’ st Zappella), Pompetti, Nzita; Galano (35’ st Clemenza); Ferrari, De Marchi (25’ st Rauti). In panchina Radaelli, Rasi, Illanes, Valdifiori, Marilungo, Diambo, Bosic, Veroli. Allenatore Auteri.

Olbia (4-3-1-2) : Ciocci; Pisano (8’ st Pinna), Brignani, Emerson, Travaglini; Lella, Giandonato (48’ st Belloni), Palesi (48’ st Occhioni); Biancu (24’ st Chierico); Ragatzu, Mancini (24’ st Demarcus). In panchina Barone, Van der Want, Renault, La Rosa, Boccia. Allenatore Canzi.

Arbitro : Giaccaglia di Jesi.

Rete : nella ripresa, 39’ Drudi.

Note : ammoniti De Marchi, Ferrari, Cancellotti e Veroli (P) dalla panchina. Recupero 1’ pt-7’ st. Spettatori 2355.

Pescara. Punita in dirittura d’arrivo. Per l’Olbia a Pescara si ripete un copione già visto in questo campionato. Una sorta di maledizione che mette la squadra di Max Canzi di fronte alla settima sconfitta, maturata all’84’ e firmata da Drudi.

Nuovo ko

La gara si risolve in un 1-0 che è anche il primo clean sheet del torneo per i padroni di casa. Mentre per i galluresi, poco pericolosi se si esclude la traversa colpita nel primo tempo e la discesa a rete di Demarcus nel secondo, costata il cambio per infortunio al portiere di casa, si tratta di un risultato pesante, moralmente e per la classifica, sempre più infelice. Solo 4 vittorie per parte alla vigilia della gara: la miglior graduatoria del Delfino dettata dal minor numero di sconfitte. L’imperativo è vincere, per rilanciarsi in corsa promozione sulla sponda biancazzurra e in chiave playoff su quella gallurese, dove c’è da vendicare la sconfitta in Coppa Italia ma anche l’unico precedente in campionato, risalente alla 1939-40, quando l’Olbia si chiamava Gil Terranova e gli abruzzesi vinsero 6-1 dopo l’1-1 dell’andata in Gallura.

Una gara sulla difensiva

Prima del calcio d’inizio nel settore ospiti spunta la bandiera dei Quattro mori esposta dall’unico tifoso al seguito dei bianchi: l’Olbia non è sola ma i padroni di casa partono meglio, con Ciocci costretto a rispondere a tono a Galano al 10’ e all’11’. I galluresi sembrano avere, invece, le polveri bagnate: velleitaria la conclusione da fuori di Biancu al 17’. Non succede nulla fino al 35’, quando, da calcio d’angolo battuto dall’ex Giandonato (l’altro ex è Mancini), l’Olbia colpisce la traversa da mischia in area. Il sipario del primo tempo cala sul salvataggio in extremis di Pisano su De Marchi, che supera Ciocci innescato da Drudi (42’). A inizio ripresa l’ex Cagliari devia in rete il tiro di Ferrari sul traversone di Nzita ma il gol viene annullato per fallo proprio su Pisano, che rimane a terra: cambio obbligato con Pinna che rileva il capitano.

Cronaca di una sconfitta

Altra rete annullata ai biancazzurri al 22’, stavolta per fuorigioco del marcatore Ferrari. Al 32’ Di Gennaro si immola su Demarcus per evitare la beffa e si infortuna: il sostituto Sorrentino, classe 2002, non fa in tempo a guadagnare i pali che la sua squadra sblocca il risultato con Drudi. Una mazzata per l’Olbia, che cerca la reazione e al 50’ ha l’occasione per strappare il pari: peccato per la mira di Brignani, che incorna a lato su cross di Emerson.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata