L’Olbia beffata allo scadere 

Cesena (4-3-3) : Nardi; Ciofi, Pogliano (17’ st Lepri), Mulè, Yabre (1’ st Steffè); Ilari (24’ st Berti), Rigoni, Ardizzone; Bortolussi, C. Shpendi (12’ st Caturano), Pierini (24’ st Tonin). In panchina Fabbri, Benedettini, Brambilla, Munari, Nannelli, S. Shpendi. Allenatore Viali.

Olbia (4-3-1-2) : Ciocci; Arboleda, Brignani, Emerson, Travaglini; Lella, Chierico, Palesi (30’ st Boccia); Ragatzu; Mancini (17’ st Occhioni), Udoh (45’ st Demarcus). In panchina Van der Want, Pisano, Glino, Scanu, Giandonato, Biancu, Pinna. Allenatore Canzi.

Olbia 0

Cesena 1

Arbitro : Djurdjevic di Trieste.

Reti : nella ripresa, 49’ Caturano.

Note : espulso Brignani al 28’ st. Ammoniti Ciocci (O) e C. Shpendi, Pierini, Lepri e Ardizzone (C). Recupero 3’ pt-5’ st. Spettatori 500 circa.

Olbia. Il Cesena espugna il “Nespoli” con un gol allo scadere di Caturano e si aggiudica la prima assoluta contro l’Olbia, giocata ieri in anticipo per la 5ª giornata di Serie C.

Amara sconfitta

Romagnoli al tiro in avvio con Bortolussi, alto di poco, e Ilari, deviato in corner da Ciocci, ma l’occasione più ghiotta capita alla squadra di Max Canzi con Brignani, che al 20’, complice l’intervento di Nardi, colpisce la traversa. Break per dissetarsi, caldo e umidità si fanno sentire, e triangolazione a seguire tra Ragatzu, Udoh e Mancini, al quale, al 34’, manca solo il gol. A inizio ripresa, l’Olbia si presenta con Udoh, senza fortuna, dalle parti di Nardi, ma alla mezz’ora rimane in 10 per l’espulsione di Brignani (doppio giallo) e la gara si complica. Il Cesena sfiora il vantaggio con Caturano, idem l’Olbia con Occhioni in zona Cesarini. Allo sfumare del recupero, però, l’ultimo assalto premia gli ospiti, col colpo di tacco di Caturano.

Delusione

«Non possiamo vanificare la migliore prestazione dell’anno con un errore di attenzione, peraltro nel momento in cui anche il Cesena era in 10 per l’infortunio di Lepri», dice Max Canzi. «Perdiamo un punto per presunzione».

