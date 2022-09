L’Olbia alla ricerca del gol  

Obiettivo: ripartire da Rimini. Per invertire il passo da gambero che ha caratterizzato l’avvio di campionato. Una vittoria, un pareggio e una sconfitta è quanto inanellato dall’Olbia nelle prime tre giornate di Serie C. Ma sul piano del gioco e delle palle gol la squadra di Roberto Occhiuzzi è apparsa per contro in crescita. Così domani allo stadio “Romeo Neri” (ore 14.30), contro il neo promosso Rimini, scenderà in campo con l’idea di conquistare l’intera posta in palio.

Lo 0-1 subito in casa dalla Vis Pesaro nel turno infrasettimanale di mercoledì è arrivato al termine della miglior partita giocata finora dai bianchi, pericolosi contro i marchigiani con Ragatzu, più volte, Brignani, Minala, Biancu e Babbi. «Se guardo alla gara nel complesso sono più contento di quello che ho visto domenica a Montevarchi: contro la Vis Pesaro siamo stati più propositivi in avanti, la squadra era più alta, abbiamo vinto più duelli e giocato più dell’avversario, segno che i ragazzi sono focalizzati sul fare uno step maggiore», ha sottolineato a fine partita Occhiuzzi. Quanto alla fase difensiva i galluresi hanno confermato la sostanziale solidità mostrata nelle precedenti uscite contro Pontedera, battuto 1-0 al “Nespoli”, e Montevarchi, fermato sullo 0-0 a domicilio.

La squadra spreca

Una solidità che inizia dai pali, dove Gelmi, quando è stato chiamato in causa – almeno due volte, una per frazione, in maniera decisiva – si è dimostrato pronto. Peccato per la sfortunata respinta sul tiro di Egharevba al 90’, sulla quale si è avventato Aucelli per firmare la rete della vittoria dei marchigiani. Ma peccato, soprattutto, per le palle gol sprecate dai bianchi prima del fatidico episodio. La verità è che mentre l’Olbia perdeva terreno e occasioni per passare in vantaggio dopo una prima parte di gara dispendiosa, un’ora buona di partita nella quale ha tenuto in mano il pallino del gioco, l’avversario prendeva campo e fiducia. Fino a trovare il gol. Quello che non è riuscita a fare l’Olbia. Preoccupa la sterilità offensiva di Ragatzu e compagni. «Davanti devi fare i gol: per impegno non ho nulla da rimproverare ai ragazzi, ma sotto porta dobbiamo essere più cattivi», è il messaggio che l’allenatore dei galluresi ha mandato ai suoi giocatori a caldo, nel post partita con la Vis Pesaro.

Un messaggio che avrà ribadito preparando la trasferta di Rimini, dove i bianchi se la vedranno con un avversario determinato a ottenere la prima vittoria interna dopo il primo e prestigioso successo colto in casa della Virtus Entella. Occhiuzzi loda il temperamento dei suoi: «Mercoledì la squadra è uscita tra gli applausi del “Nespoli”, io stesso, con tutta la rabbia della circostanza, ho applaudito, perché ha lottato».