L’Olbia aggiunge Mancini  

Olbia. A ritiro precampionato finito, e a sorpresa, Andrea Cocco ha salutato l’Olbia e ha raggiunto il suo ex allenatore Ninni Corda al Seregno. Tempo due giorni, il club gallurese ha ufficializzato Simone Mancini.

Una prima punta

L’attaccante chiamato a sostituirlo nel campionato di Serie C, al via domenica contro la Pistoiese. «La trattativa era partita prima», svela Mancini. «La partenza di Cocco l’ha accelerata, ma avevo già deciso di accettare». Dopo la parentesi in D, tra Foligno e Recanatese, e la B assaggiata col Pescara tempo prima, la 22enne punta di Latina vuole riprendersi la categoria vissuta col Fano nella stagione 2018/19. «Per giocare con continuità ho deciso di scendere di un gradino, ma ora sono pronto a giocarmi di nuovo la maglia da titolare in C». In un reparto che conta Daniele Ragatzu e King Udoh. «Ragatzu lo conoscevo di fama, con King sono cresciuto nel settore giovanile della Juventus, sono giocatori forti», spiega Mancini, «ma farò di tutto per sfruttare le occasioni che mi verranno date». Intanto, pare che il ragazzo sia discreto nel gioco aereo. «Da quando sono arrivato ho fatto due allenamenti e ho già segnato 2 gol di testa: speriamo che sia di buon auspicio», dice dall’alto dei suoi 192 centimetri d’altezza.

Volti conosciuti

«Ci aspetta un campionato duro, in un girone in cui affronteremo avversari come la Reggiana e il Pescara, la mia ex squadra, ma l’Olbia è una bella realtà: l’anno scorso ha registrato il record di punti nella sua storia in C, chissà che non si riesca a migliorarlo». Oltre a Udoh, Mancini, che si è legato all’Olbia per 2 anni, conosceva di persona Manuel Giandonato, scuola Juve pure lui, e Max Canzi. «Ci siamo incontrati da avversari quando allenava la Primavera del Cagliari: è la prima cosa che ha detto quando mi ha visto». Facile però che Mancini, classica prima punta, uomo d’area che non disdegna la fase difensiva, specie sulle palle inattive, salti la prima di campionato. «Sono in ritardo di condizione», chiosa, «perché sono rimasto fermo perché ho preso il Covid-19». Ma se ha fame a sufficienza, a caccia del primo gol tra i professionisti com’è, non tarderà a mettersi in pari con gli altri: in un torneo così competitivo, l’Olbia avrà bisogno dei suoi gol.

Maini alla Primavera

A proposito di girone B, anche la Primavera è stata inserita nel gruppo del Centro-Italia: a guidarla quest’anno sarà Giampiero Maini, 50enne tecnico con esperienza nelle giovanili della Roma ed ex centrocampista in A di (tra le altre) Roma, Milan e Bologna.

