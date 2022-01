L’Olbia affonda a Cesena 

Cesena 3

Olbia 0

Cesena (4-3-2-1) : Nardi; Candela, Gonnelli, Ciofi, Favale (21’ st Calderoni); Steffè, Rigoni (29’ st Missiroli), Ilari (37’ st Allievi); Caturano, Pierini (29’ st Berti); Pittarello (21’ st Tonin). In panchina: Benedettini, Pollini, Brambilla, Pogliano, C. Shpendi, Lepri. Allenatore Viali.

Olbia (3-4-1-2) : Ciocci; Pisano (36’ Giandonato), Boccia, Travaglini; Arboleda, Lella (39’ st Perseu), La Rosa (24’ st Chierico), Pinna (1’ st Renault); Biancu; Udoh (39’ st Saira), Ragatzu. In panchina: Barone, Van der Want, Mancini, Sanna. Allenatore Canzi.

Arbitro : Ferrieri Caputi di Livorno.

Reti : nel primo tempo, 2’ e 32’ Pierini; nella ripresa, 34’ Caturano.

Note : ammoniti Favale, Gonnelli (C) e Arboleda (O). Recupero 1’ pt-3’ st. Spettatori 3.837.

Che sarebbe stata una trasferta difficile l’ex Max Canzi l’aveva detto alla vigilia. Ma il 3-0 subito ieri dal Cesena mortifica l’Olbia, incapace di reagire di fronte alla straripante terza forza del torneo e di nuovo sconfitta, dopo 4 risultati utili.

Troppo Cesena

Nella sfida della 5ª giornata di ritorno riaffiorano limiti che parevano superati, perché al “Manuzzi” non solo l’Olbia subisce un pesante passivo, ma, esclusa la traversa colpita da Ragatzu nel primo tempo, non è mai pericolosa. La partenza a handicap non aiuta: tempo 2’ i galluresi vengono puniti da Pierini su assist dell’ex Candela, ciò che complica la gara e i piani dei bianchi. Vani i tentativi di Biancu e Ragatzu per provare a ripristinare l’equilibrio prima che il quartese scheggi la traversa dalla distanza, superata la mezz’ora, dagli sviluppi di una rimessa laterale. Alla beffa del legno colpito si aggiunge quella del raddoppio del Cesena: lo firma ancora Pierini al 32’ concedendo il bis sulla respinta di Ciocci su Caturano. Decisi ad archiviare la pratica all’intervallo i padroni di casa vanno a mille, mentre l’Olbia, già falcidiata dalle assenze, perde per infortunio Pisano: dentro Giandonato per il capitano, La Rosa scala in mezzo alla difesa e si prosegue col 3-4-1-2.

La decima sconfitta

Neppure il tempo per riorganizzarsi che i romagnoli si rifanno sotto con Ilari, che manda alto su traversone di Steffè, e Ciofi, che allo scadere dei primi 45’ impegna Ciocci. La ripresa si apre con un altro intervento del portiere di proprietà del Cagliari, che al 6’ salva in angolo su Caturano: l’Olbia prova a reagire, e al 13’, dalla punizione di Giandonato, Ragatzu serve in area Udoh, che in rovesciata manca il bersaglio. Ancora Caturano in evidenza, dall’altra parte, dall’uno-due con Candela, e ancora Ciocci decisivo. Parte il valzer delle sostituzioni, ed è proprio una new entry, alias Calderoni, a inventare la giocata che manda a segno Caturano: sovrastato Boccia, l’autore dell’1-0 dell’andata timbra anche il ritorno, sigillando di testa la vittoria del Cesena al 34’ e condannando l’Olbia alla decima sconfitta al triplice fischio di Maria Sole Ferrieri Caputi. Per la cronaca, la sfida del “Manuzzi” è stata infatti diretta dalla prima donna che ha arbitrato una squadra di A in Italia: è accaduto lo scorso dicembre, in occasione di Cagliari-Cittadella di Coppa Italia.

