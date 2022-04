L’Olbia ad Ancona senza paura: «Ce la giochiamo» 

Eppur ci crede. Alla vigilia del debutto nei playoff di Serie C, che avverrà domani (ore 18) sul campo dell’Ancona Matelica, l’Olbia alza l’asticella. A fronte del «non voglio fare la comparsa» del presidente Alessandro Marino, Max Canzi rilancia.

L’Ancona nel mirino

«Il nostro nuovo obiettivo è arrivare alla fase nazionale», ha svelato ieri l’allenatore dei bianchi presentando il match insieme al direttore sportivo Tomaso Tatti. «Per raggiungerlo, però, dobbiamo vincere due finali, a partire dalla gara di Ancona». Una alla volta, secondo il mantra recitato per tutto il campionato e nella consapevolezza che per passare il turno l’Olbia dovrà espugnare il “Del Conero”: data la miglior classifica, all’avversario basterebbe, invece, un pareggio. «Ma non giocheranno per quel risultato: non è nelle loro corde», avverte Canzi. «Li abbiamo già incontrati due volte nella stagione regolare, li conosciamo e sappiamo quali errori evitare. Il loro grande potenziale offensivo, poi, non lo scopro certo io», dice ancora il tecnico. «L’Ancona è, tuttavia, anche una squadra che subisce tanto, mentre fare gol a noi è diventato difficile: alla fine ci basterà segnare una rete in più», aggiunge.

Consapevolezze

«Non sarà una partita facile ma siamo pronti: abbiamo meritato di fare i playoff e possiamo andare avanti, noi ci crediamo e andremo ad Ancona con la mentalità giusta», interviene dunque Tatti. «Il valore dell’Olbia è quello che dice la classifica: siamo noni, forse potevamo raggiungere la zona promozione prima, anche perché la possibilità l’abbiamo avuta sul campo contro squadre alla nostra portata, con le quali abbiamo dimostrato di essere superiori, ma ci siamo», prosegue il diesse dei galluresi. «C’è chi dice che non abbiamo nulla da perdere? Ci sta, in fondo è la prima volta che l’Olbia fa i playoff per la B, che non significa che siamo appagati: magari ci prendessero sottogamba! Intanto», conclude Tatti, «ci presenteremo là consapevoli della nostra forza, che abbiamo dimostrato tante volte e anche con l’Ancona, contro la quale in campionato, all’andata come al ritorno, la squadra ha fatto una grande prestazione». A dispetto delle sconfitte.