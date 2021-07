Loi a Muravera per un progetto di lunga durata 

Per la gioia di tifosi e società, il tecnico dei record Francesco Loi è rimasto a Muravera. Sarà la quarta stagione. Nell’ultima sono stati sfiorati i playoff e ottenuto il miglior piazzamento assoluto di sempre. In quella precedente, fermata dal Covid, salvezza senza patemi. Nel 2018-2019 la netta vittoria dell’Eccellenza con tanto di record di gol nella categoria a livello nazionale (ben 111 con la media di 3,47 a partita). Nel suo ricco palmares c’è anche l’aver portato per la prima volta una squadra ogliastrina in D, il Lanusei, dopo aver vinto la Promozione. Successivamente col Tortolì ha centrato il triplete (vittoria dell’Eccellenza, della Coppa Italia e della Supercoppa). Con i rossoblù, detiene in Eccellenza il record di maggiori vittorie consecutive in un girone di andata (11) e di punti sempre nel girone di andata (43 su 45).

Loi, alla fine c’è stata la fumata bianca.

«Ci siamo messi d’accordo e siamo pronto per cominciare da capo. Ci sono state le condizioni per avviare un nuovo progetto».

Inizia un nuovo ciclo?

«Ovvio, dopo tre anni. Una programmazione con nuove idee e una rosa molto giovane. Cercheremo di sfruttare le potenzialità attuali e l’esperienza degli ultimi tre anni per creare qualcosa di duraturo. Col massimo entusiasmo senza particolari obiettivi se non quello della salvezza».

Siete reduci da una grande stagione. Avete sfiorato i playoff.

«Abbiamo raggiunto l’obiettivo societario di proseguire sulla falsariga del torneo precedente e magari migliorarci».

Lei si conferma uomo dei record.

«È frutto del lavoro. Il merito è soprattutto dei ragazzi che ci tengo a ringraziarli tutti. I meriti sono loro».

Ora si inizia a preparare l’organico per la prossima stagione.

«Dovremo aspettare che prima si muovano le corazzate, quelle società che rappresentano piazze importanti con una storia alle spalle. Come Sassari. Non possiamo competere ora sul mercato».

Avete perso qualche fuoriquota. Cambiamenti in vista?

«I nostri under sono i più quotati sul mercato. I cambiamenti ci saranno sia per scelta della società che dei giocatori stessi. Come Kujabi che ha preferito la Torres. Lo abbiamo cresciuto. Ha ricevuto un’offerta importante e spero per lui sia quella giusta per continuare a crescere. Il portiere Filippo Vandelli potrebbe accasarsi tra i professionisti e Nino Pinna all’Arzachena. Cercheremo di sostituirli con giovani di altrettanto valore».

Quando si comincia?

«Dopo Ferragosto. Il territorio vive di turismo ed è difficile trovare degli alloggi disponibili. Un mese di preparazione sarà sufficiente».

Resta il problema campo.

«Siamo in attesa di risposte sia dall’amministrazione che dal paese anche per definire i programmi. La struttura deve essere adeguata alla categoria. A poco più di venti giorni dall’inizio della preparazione non vediamo spiragli. Per ora il nostro campo è quello di Muravera. Se non ci sarà interesse a risolvere i problemi cercheremo ospitalità altrove».

