L’odissea dei malati nei centri montani bloccati dalla neve 

In Barbagia-Mandrolisai ribolle la rabbia per le conseguenze anomale di una nevicata. Abbondante, è vero. Ma niente di speciale, considerato che di montagna si tratta. Continua la conta dei danni per la corrente elettrica saltata. Nei paesi coinvolti, ancora oggi illuminati provvisoriamente grazie a gruppi elettrogeni, la luce va e viene. Ieri una parte di Desulo, ad Arcua e Frumene, è rimasta senza corrente per cinque ore. Un ulteriore colpo inferto al paese che più di tutti ha sofferto l’assenza di luce: 36 ore di ritorno all’era pre-elettricità. A singhiozzo anche linee telefoniche e internet. La paura, del tutto concreta, è che l’incubo possa presentarsi di nuovo.

Il racconto

Si teme soprattutto per i malati. Mentre la neve copriva strade e case è successo di tutto. Nessuno risponde al telefono del reparto di Medicina dell’ospedale San Camillo di Sorgono per poter avere spiegazioni riguardo alle dimissioni di un paziente oncologico che i parenti dello stesso definiscono «frettolose e incuranti dello stato del malato». Martedì, con strade innevate e telefoni isolati, infatti, solo per miracolo Annetta Maccioni, sorella di Salvatore, 67 anni, di Desulo, malato oncologico con problemi di deambulazione, è riuscita a ricevere la telefonata dallo stesso reparto che annunciava le imminenti dimissioni del fratello: si trovava nell’unica zona del paese in cui il telefono riceveva. «Dopo aver fatto zig zag tra gli alberi che occupavano la carreggiata, siamo arrivati a Sorgono - racconta Annetta Maccioni – Qui la vera sorpresa: mio fratello è stato portato al piano terra per le dimissioni con addosso il pigiama, senza calze e con le sole ciabatte. Col freddo della giornata, ha corso il pericolo di beccarsi una broncopolmonite. Infreddolito, solo una volta in auto ci siamo accorti che aveva ancora l’agocannula, che gli è stata rimossa dalle infermiere del Pronto soccorso che ho allarmato subito». I parenti hanno segnalato l’accaduto a chi di dovere.

L’incubo

Parla Maria Floris, 68 anni, di Tonara: «Il blackout è stato un incubo, anche a livello psicologico: ne pagheremo le conseguenze a lungo. Cammino con le stampelle: troppo pericoloso uscire di casa con quella neve. Ho saltato l’appuntamento per la terza dose del vaccino, che era prenotata a Sorgono proprio per lunedì. Adesso non si sa quando mi inseriranno di nuovo nell’elenco».