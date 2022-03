Loculi finiti, lista d’attesa per le sepolture 

Carbonia, in cimitero si fa la fila per le tumulazioni: serve almeno settimana di tempo per trovare una sistemazione. Il Comune annuncia che presto saranno realizzati i nuovi loculi ma intanto oggi chi muore resta in lista d’attesa per il primo posto disponibile.

I disagi

L’annoso problema della carenza di spazi nei cimiteri di Carbonia, si ripresenta ciclicamente. I pochi loculi vuoti, o che si liberano, vengono occupati con rapidità. Per i più fortunati (si fa per dire) si tratta di attendere pochi giorni, per altri l’attesa può raggiungere la settimana ma anche i 10 giorni. Nel frattempo, l’elaborazione del lutto da parte delle famiglie si trascina per tutta la durata dell’attesa, almeno fino a quando non si riesce a trovare una “nuova casa” per il caro estinto: «Abbiamo aspettato una settimana prima che si trovasse un loculo per mio padre – racconta Stefania Gambacorta – abbiamo dovuto attendere il nostro turno, prima noi altre cinque famiglie aspettavano di trovare una soluzione per i propri cari. È stata una situazione difficile che si è trascinata per 6 giorni, oltre al lutto la beffa, non si vive certo con serenità sapendo di avere un parente in attesa di essere tumulato. Alla fine abbiamo optato per il cimitero di Cortoghiana perché ci sembrava la soluzione più rapida».

L’emergenza

La situazione emergenziale la confermano le agenzie funebri: «Nelle ultime settimane sembra esserci un come un ingorgo – spiega Pippo Oliva, titolare di un’agenzia – aspettare giorni e giorni prima di un seppellimento è diventata la normalità e nel frattempo nella camera mortuaria si allunga la lista di chi è in attesa del proprio turno. Servirebbe anche più personale da impiegare in cimitero. Che io sappia ci sono solo quattro operai ad occuparsi delle sepolture, in una situazione emergenziale sarebbe bene mandare dei rinforzi». A poco sembra essere servito il piano di estumulazione straordinaria messo a punto nel 2019, piano che prevedeva la rimozione di oltre mille sepolture arrivate a scadenza di concessione e mai rinnovate. I dipendenti Somica di stanza al cimitero sono impegnati per 3 giorni a settimana nelle estumulazioni e i nuovi loculi costruiti nell’ala nuova del cimitero di Carbonia non sono risultati sufficienti a soddisfare la costante richiesta di spazi. Il Comune da parte sua fa sapere che sta lavorando per trovare soluzione al problema ma che per metterla in pratica serviranno ancora alcuni mesi: « Rivolgiamo un messaggio di vicinanza alle famiglie che stanno vivendo questo disagio. – dichiara l’assessore ai Lavori pubblici Stefano Mascia – Sono già stati appaltati i lavori per la costruzione di 234 nuovi loculi. I lavori, finanziati dalla precedente amministrazione, dovrebbero terminare entro fine estate. Abbiamo inoltre presentato una richiesta di finanziamento per altri 89 loculi. Mettendo a disposizione questi spazi pensiamo di poter risolvere l’emergenza, fermo restando che siamo già a lavoro per trovare ulteriori finanziamenti per la realizzazione di ulteriori opere nella nuova ala del cimitero» .