Locci: «Pronto a ricandidarmi» 

La consiliatura si avvia allo sprint finale e in vista delle prossime elezioni a Sant’Antioco ci si prepara con un retroscena interessante: un braccio di ferro senza precedenti. Si prospetta un “tutti contro Locci” o viceversa, dipende dai punti di vista.

In campo

Data molto probabile, ma non ancora ufficiale, 11 e 12 Giugno e alla domanda sulla eventuale ricandidatura, il sindaco risponde «è logico». Quasi a confermare le voci di chi sostiene che le prossime elezioni saranno una semplice passeggiata. «D’altronde, non ho mai nascosto la voglia di proseguire. Il gruppo di maggioranza ha dato la sua disponibilità per andare avanti nell’esecuzione di un programma che ha bisogno dei suoi tempi per vedere la sua totale realizzazione - dice il primo cittadino - abbiamo milioni di euro di opere pubbliche che sono in fase di progettazione e quindi andranno poi realizzate. In particolar modo due milioni di euro per case popolari, strade, piazze e marciapiedi e ancora una serie di finanziamenti ottenuti per le isole minori per il piano insediamenti produttivi. Sette milioni di euro del Pnrr sono immediatamente cantierabili. Poi c’è l’ex mercato che diventerà un centro congressi». Le opposizioni? «Si impegnano per la città - dice Locci - e hanno il mio pieno rispetto, ma non scherziamo, noi non cediamo il campo a nessuno».

Gli avversari

Sull’eventuale tentativo di espugnarlo il campo, invece, dall’altra parte la pensano diversamente. “Amministrare? La volontà c’è tutta - dice Massimo Melis di "Sant’Antioco attiva” - ma soprattutto c’è la voglia e l’interesse di lavorare per il paese. Stiamo cercando di creare le condizioni e quindi la possibilità di offrire una valida alternativa per amministrare Sant’Antioco». E se il passato era caratterizzato dalla frammentazione anche in cinque o sei liste, questa volta si prospetta il faccia a faccia tra due compagini. «Una grande coalizione fatta da tutti coloro che non si riconoscono nell’attuale maggioranza - dice Alberto Fois, a capo di Genti Noa - per la realizzazione di un progetto sostenibile e condiviso. C’è un dialogo aperto con tutti che va oltre Genti Noa, ma che deve necessariamente mantenere una connotazione civica, anche per evitare certi minestroni che abbiamo visto recentemente da altre parti che magari consentono anche di vincere le elezioni ma che preannunciano una difficoltà nell’amministrare di fatto, annunciata. Una coalizione che deve vedere al proprio interno tutti coloro che non condividono questo modo di amministrare la città».