L’occhio elettronico stana ladri e incivili 

Non (ancora) come Londra ma la strada sembra segnata: Villasimius con quasi cento telecamere (destinate ad aumentare sempre più nei prossimi anni) è uno dei Comuni più sorvegliati dell’isola. E proprio grazie al sistema di videosorveglianza nell’ultimo mese sono stati identificati i responsabili di una serie di furti e atti vandalici. La denuncia è scattata nei confronti di sei persone dopo un attento lavoro da parte del comandante della Polizia locale Pierluigi Casu. C’è chi ha rubato un monopattino, chi una bici, chi ha mandato in frantumi una vetrina di un’attività commerciale in via del Mare. Chi ancora ha provocato danni alle auto sosta. Persone provenienti, per la gran parte, dall’hinterland cagliaritano. Uno di loro avrebbe un impiego stagionale in una struttura alberghiera del paese.

Il comandante

«Gli ultimi incresciosi fatti - spiega Casu - hanno tutti un responsabile con un nome e un cognome. Si deve sapere che Villasimius non è terra di conquista, chiunque commetta un reato sarà perseguito e denunciato». Grande merito va alla tecnologia: «Le telecamere si stanno rivelando fondamentali. L’obiettivo è coprire il più possibile il territorio. È già stato previsto un ampliamento del sistema nelle zone del cimitero, del parco Bussi e verso il litorale. Una delle priorità è l’incrocio per Campulongu». Casu mette in evidenza l’importanza delle telecamere anche per le infrazioni al codice della strada: «Qualcuno non è d’accordo su questo tipo di utilizzo, le sentenze però sino ad oggi ci hanno dato ragione. Credo che occorra sempre schierarsi dalla parte giusta, e cioè dalla parte di chi fa rispettare le regole».

Il Comune

Il sindaco Gianluca Dessì mette in evidenza l’importanza del sistema di videosorveglianza «che fra l’altro - sottolinea - è di grande supporto anche ai carabinieri. I responsabili dei furti e di atti vandalici sono stati individuati attraverso le immagini delle telecamere, credo che questa debba far riflettere i malintenzionati». Il contributo della tecnologia è apprezzato anche dalla minoranza: «Venire a conoscenza che siano stati identificati i responsabili dei furti - dice Tore Sanna - è senz’altro una bella notizia. Non mischiamo pero questo tipo di utilizzo con quello che se ne sta facendo per le infrazioni al Codice della strada. Ricordo, fra le altre cose, che ancora non c’è un regolamento comunale in proposito». Sulla stessa linea Pino Gagliardo: «Bene per beccare i delinquenti ma ci mancherebbe anche che non avessero inquadrato gli autori dei furti con tutti i soldi spesi per le telecamere. Continuo invece a nutrire forti perplessità su un utilizzo diverso, e cioè per sanzionare gli automobilisti».