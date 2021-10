Locali commerciali, non case 

Il privato chiedeva l’annullamento di un provvedimento del 2020 che aveva negato il cambio di destinazione d’uso di 395 metri quadrati situata in via Friuli con una dichiarazione unica abitativa (Dua), una procedura rapidissima e senza oneri. L’intenzione era quella di realizzare due unità abitative al piano terra di un’edificio già esistente. L’Ufficio tecnico municipale, dal canto suo, aveva contestato la procedura, rivendicando gli oneri concessori da versare. Da qui a poco, poi, il Comune aveva ordinato la sospensione immediata dell’attività edilizia e la conseguente rimozione di tutte le opere eseguite in violazione delle norme.

Sperava di trasformare automaticamente una superficie commerciale in due abitazioni, sfruttando una delibera della Presidenza della Regione del 2018 (la 79) che aveva classificato gli immobili commerciali come “servizi connessi alla residenza”, purché inferiori a 500 metri. Invece il Comune di Assemini gli ha bloccato i lavori e il Tar ha dato ragione all’Ente: per modificare la destinazione è necessario fare richiesta e pagare gli oneri della concessione.

La vicenda

I giudici del Tar hanno respinto il ricorso presentato da Paoletto Spina, difeso dall’avvocato Giovanni Ledda, accogliendo le tesi portate in giudizio dal Comune con il legale Matilde Mura.

Il privato chiedeva l’annullamento di un provvedimento del 2020 che aveva negato il cambio di destinazione d’uso di 395 metri quadrati situata in via Friuli con una dichiarazione unica abitativa (Dua), una procedura rapidissima e senza oneri. L’intenzione era quella di realizzare due unità abitative al piano terra di un’edificio già esistente. L’Ufficio tecnico municipale, dal canto suo, aveva contestato la procedura, rivendicando gli oneri concessori da versare. Da qui a poco, poi, il Comune aveva ordinato la sospensione immediata dell’attività edilizia e la conseguente rimozione di tutte le opere eseguite in violazione delle norme.

Il ricorso al Tar

Convinto di aver ragione e richiamando la delibera della Regione (che indica come servizi strettamente connesse alla residenza anche attività commerciali di massimo 500 metri quadrati nei comuni oltre i 10 mila abitanti), il privato ha presentato ricorso al Tar. Il Comune, dal canto suo, ha ribadito che quel locale era nato già come commerciale. «Tali nuove disposizioni», scrivono i giudici, «non possono essere interpretate, come ritiene il ricorrente, nel senso che un immobile – possedendone i requisiti – muterebbe “automaticamente” destinazione d’uso, passando da quella “commerciale”, impressa dal titolo edilizio, a quella residenziale-servizi strettamente connessi alla residenza». La norma, spiega il Tar, indica che «a certe condizioni, è possibile convertire le volumetrie (realizzate o da realizzare) destinate all’attività commerciale in volumetrie per “servizi connessi alla residenza”». Per i giudici l’interpretazione del Comune è corretta: se si vuole cambiare destinazione d’uso bisogna presentare richiesta e pagare gli oneri.

