«Lobby gay», ciclone sulla consigliera 

«È inaccettabile e gravemente offensivo che una persona chiamata a presiedere una commissione per le Pari Opportunità parli di lobby gay. Si dovrebbe dimettere dalla carica che occupa e chiedere scusa». Massimo Arcangeli, sottoscrittore della Carta etica sulle discriminazioni sessuali bocciata martedì sera in Consiglio comunale, non usa giri di parole per criticare l’intervento in Aula di Stefania Loi, consigliera di Fratelli d’Italia e presidente della commissione Pari Opportunità. Alle accuse, forti, arrivate anche dai partiti di centrosinistra («L’uscita durante il dibattito in Consiglio è stata ridicola e imbarazzante», dice Camilla Soru del Pd) e da diverse associazioni e organizzazioni (come Giulia Giornaliste che esprime «profonda indignazione e respinge al mittente la definizione di “lobby omosessuale”»), la consigliera replica confermando la sua posizione: «Alcuni consiglieri della sinistra si sono indignati perché ho usato l'espressione “lobby gay”. È qualcosa di offensivo? Direi proprio di no. Basta con questo politicamente scorretto che ha davvero rotto le scatole».

Il confronto, iniziato nell’aula del Consiglio comunale, dunque non si è concluso. Anche se dopo il dibattito, in alcuni momenti dai toni particolarmente accesi, tra centrodestra e centrosinistra, lo scontro è diventato principalmente tra la presidente della commissione Pari Opportunità e opposizione, sostenuta dal linguista Arcangeli e dalle associazioni impegnate sul tema della lotta alle discriminazioni omofobe. La Loi ribadisce quanto detto nel suo intervento: «La carta etica che il Consiglio comunale ha molto opportunamente respinto, si occupa solo delle eventuali discriminazioni degli omosessuali, senza considerare tutte le altre: politiche, di etnia, di condizione fisica, religiose. Da qui la mia, persino banale, considerazione. Occupiamoci di tutte le discriminazioni. Quel documento, nel momento in cui può venire approvato, discrimina esso stesso le altre fragilità della nostra società. È necessario fare un documento che tuteli tutte le persone nella loro peculiarità. Ed quello che ha proposto di fare il sindaco».

Camilla Soru del Pd prova ad andare oltre: «Chiederò alla giunta e al sindaco un impegno concreto: che il Comune si costituisca parte civile nei processi per reati di violenza e discriminazione che avvengono sul nostro territorio dimostrando davvero che Cagliari accoglie e che il loro voto contrario era sulla forma e non sulla sostanza. Sulla Loi non perdo tempo». Marzia Cilloccu, prima firmataria della mozione sulla carta etica, aggiunge: «Purtroppo la maggioranza ha messo a nudo la sua natura trincerandosi dietro interventi retrogradi e carichi di stereotipi». Delusione e amarezza da parte di UniCa Lgbt, Agedo, Arc e Giulia Giornaliste Sardegna che parlano di «occasione persa» e «sconcerto per la posizione espressa dalla maggioranza durante il dibattito in Consiglio.

Nei loro interventi, i consiglieri di maggioranza hanno più volte invitato l’opposizione a ritirare la mozione per «scrivere insieme un documento a tutela di tutte le discriminazioni». Dai banchi del centrodestra hanno ribadito di essere perfettamente «d’accordo con il contenuto della carta etica» e «di essere contro le discriminazioni sessuali» ma di rigettare «ogni discriminazione». Per questo si è chiesto di trovare un accordo. Le opposizioni hanno replicato: c’era il tempo perché la carta etica e la mozione sono state presentate più di un anno fa ma «nessuno ha mai presentato un proprio contributo. Non votarla è stata una scelta politica». Ma l’assessora alle Pari Opportunità, Rita Dedola, ha ribadito: «Sottoscrivo i contenuti della mozione presentata dall’opposizione. Siamo contro tutte le discriminazioni. Le discriminazioni sessuali oggi hanno bisogno di una maggiore attenzione e più protezioni: ma non perché siano più importanti delle altre. Ma quella presentata non era una carta etica ma un’assunzione di impegni per il sindaco. Allora scriviamola noi una carta etica come Comune di Cagliari».

«Si era in presenza di un documento pensato e scritto al di fuori del Consiglio, sul quale non era possibile intervenire con modifiche e integrazioni. Non teneva contro dello Statuto del Comune. E mi sembra opportuno che il Comune si schieri contro ogni forma di discriminazione. Per questo Udc e Riformatori Sardi hanno presentato una mozione che potrebbe essere discussa anche martedì prossimo». Antonello Angioni (ex Psd’Az, ora Udc) ricorda che il giorno del dibattito sulla carta etica è stata depositata una mozione che avrebbe potuto mettere d’accordo tutti. «Ringrazio la consigliera Cilloccu e gli altri firmatari della carta etica per aver dato all’Aula di discutere su una tematica di primaria importanza. Ma il documento doveva essere opportunamente integrato. Non c’è stata però la disponibilità». (m. v.)

