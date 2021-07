L’oasi verde degli spacciatori 

Sembrano lontanissimi i tempi in cui i bambini giocavano, gli sportivi facevano attività all'aperto e centinaia di persone si ritrovavano in mezzo agli alberi per il pranzo al culmine della passeggiata ecologica o del torneo di calcio. Da polmone verde a luogo di degrado e piazza dello spaccio il passo è stato breve. Il nuovo volto della pineta di Bindua, frazione di Iglesias affacciata sulla strada statale 126, si mostra chiaro a chiunque decida di immergersi per qualche istante al fresco degli alberi. Ma a dare il sigillo dell'ufficialità alla trasformazione di uno dei (potenziali) biglietti da visita della città, è l'attenzione che la Polizia di Stato ha deciso di rivolgere alla pineta, considerata dagli investigatori punto d'incontro per assuntori di sostanze stupefacenti.

Sono quotidiani i passaggi degli agenti delle Volanti e dell'Anticrimine del Commissariato che non a caso, pochi giorni fa, proprio nell'area verde, hanno arrestato un giovane trovato in possesso droga. Non si può dire sia stata una sorpresa. Anche perché gli abitanti della frazione, da qualche anno, sollecitavano l'amministrazione comunale a mostrare maggiore interesse per quello spazio naturale dove vandali e incivili avevano iniziato a prendere il sopravvento: danneggiando giochi per bambini e tavoli per i pic nic, recinzione e rubinetti. Incuria che, con il passare del tempo, ha aperto la strada alle attività illecite.

Sandro Esu è il presidente del comitato di quartiere e riceve continuamente le lamentele dei residenti. «Non posso che far notare all’amministrazione comunale lo stato di abbandono della pineta - sottolinea - Oltretutto non esiste chiarezza sullo stato della gestione della pineta. La mancanza di controlli puntuali da parte del Comune ha fatto sì che ci siano stati, a parte gli immancabili atti vandalici, anche mancate manutenzioni. A due passi dai giochi per i bambini ci sono pericolose discariche che dovrebbero rientrare nelle bonifiche previste del Rio San Giorgio. Qui la popolazione auspica che la pineta e le strutture siano recuperate e che magari trovi occupazione stabile qualche giovane disoccupato del posto». Massimo Galizia, dell'associazione sportiva Bindua, è convinto che servirebbe installare anche un impianto di videosorveglianza: «Per salvaguardare la nostra pineta, evitando il continuo scempio dovuto all'abbandono dei rifiuti».

«Al Comune chiediamo di adoperarsi per riqualificare il nostro polmone verde - dice Franca Cadeddu – e ai cittadini di trattarlo con rispetto perché deve essere davvero il nostro biglietto da visita». Cinzia Puddu è pessimista: «Siamo abbandonati e non solo per quanto riguarda la pineta>. Intanto il Comune cerca di correre ai ripari e l’assessora Giorgia Cherchi (Patrimonio) fa sapere che, in sinergia con l'assessorato alle Politiche sociali, è stata siglata un'intesa con Anffas per l'utilizzo da parte delle associazioni che si occupano di bambini. «Abbiamo anche acquistato il legname per risistemare gli arredi e stiamo per riaprire il bando per la gestione del chiosco, in modo da ripristinare i servizi e renderla fruibile».

