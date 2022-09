L’oasi distrutta dagli incendiari 

Durissime, subito dopo la nuova devastazione, le parole del sindaco Graziano Milia e quelle dell’assessore all’Ambiente Tore Sanna: «Occorre sollevare il livello di consapevolezza e di vigilanza, a tutti i livelli», ha detto Milia «chi sa parli, perché non è più il tempo dell’omertà. Bisogna difendere il Molentargius, che è una straordinaria opportunità per i nostri territori. Ma per farlo, occorre anche un cambio di passo da parte delle istituzioni, dandogli finalmente una dimensione compiuta in termini di risorse, personale e mezzi, e dotando l'attuale direzione di una reale operatività».

Ad insospettire c’è soprattutto la successione dei roghi nella stessa zona: due a distanza di poche ore nella parte esterna del parco costituiscono già una conferma che dietro alle fiamme ci sia la mano dell’uomo. Il fuoco, arginato tempestivamente, secondo una prima stima hanno divorato circa quattro ettari di macchia e moltissimi canneti. Lambite anche diverse abitazioni, evacuate per precauzione: gli inquilini si sono riversati per ore in strada.

C’è forse un disegno dietro l’ultimo devastante incendio al Parco di Molentargius. Difficile spiegarne il motivo. Ma sulla natura dolosa del rogo non ci sarebbero più dubbi. Un rogo voluto, programmato e attuato con incredibile ferocia nel regno dei fenicotteri rosa e di molte altre specie protette. La Forestale che si occupa delle indagini non sembra avere più dubbi. Ma già durante la notte, c’erano poche perplessità. Sul posto, con gli uomini del Corpo forestale, c’erano i carabinieri, gli agenti del Commissariato di Quartu e le Volanti della Questura: uno spiegamento di forze straordinario in aggiunta ai vigili del fuoco che con tutti gli uomini e i mezzi a disposizione e fatti arrivare da altre sedi, facevano di tutto per arginare le fiamme, violentissime, che hanno minacciato anche decine di abitazioni mentre le strade di Quartu venivano ricoperte dalla fuliggine sollevata dal vento.

I precedenti

L’intervento

Il dirigente del Parco di Molentargius, Claudio Papoff, ha aggiunto che «bisognerà attendere diversi mesi affinché il canneto si riformi. Il danno ambientale è soprattutto legato alla morte di alcuni animali, come testuggini, lucertole e rettili che in genere reagiscono più a rilento in caso di eventi come quelli che si sono verificati. Noi durante il sopralluogo, comunque, non abbiamo trovato carapaci di testuggini». Claudio Popoff ha aggiunto che «la risposta contro il fuoco è stata immediata» e che comunque, «bisogna continuare a lavorare sui servizi di controllo e vigilanza del parco e far capire ai cittadini quanto sia importante per tutti salvaguardare questo patrimonio. Certo è che con una dotazione finanziaria più corposa, potremmo disporre di una squadra di persone con un nostro mezzo antincendio. Con le necessarie risorse potremmo anche installare un adatto sistema di rilevamento». Intanto i carabinieri di Quartu indagano sull’incendio che si è sviluppato sabato in una casa in disuso in via Carducci.

