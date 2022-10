Lo storia passa dal Poetto 

Anche per una regione come la Sardegna e per una città come Cagliari abituate ai grandissimi appuntamenti di triathlon (la World Cup e l’Xterra, tanto per fare due esempi, hanno conosciuto qui l’Italia), l’appuntamento di domani ha il carattere dell’eccezionalità. «Un evento prestigioso non solo la Sardegna ma per l’Italia», puntualizza il presidente del Coni Giovanni Malagò che apre la presentazione delle World Triathlon Championship Series dialogando in collegamento da Milano con la giornalista Paola Saluzzo. «È straordinario il lavoro che sta facendo Riccardo Giubilei», aggiunge rivolto al presidente federale che sul palco del Teatro Doglio è emozionato. «Questo diventerà di anno in anno un appuntamento di eccellenza e la Sardegna è il teatro ideale».

Sport in crescita

La prima volta italiana della manifestazione più importante (sei tappe più la finale di Abu Dhabi per assegnare i titoli mondiali) porta a Cagliari uno sport in crescita continua: «Frequento un circolo pieno di gente matta per il triathlon, a cominciare da mio genero. Il triathlon è il Coni e il Coni è il triathlon», prosegue Malagò. «Ha trovato il successo nel programma olimpico e anche se la Fitri non ha una lunghissima storia, è straordinario il percorso che ha fatto in pochi anni grazie all’appeal di questo sport, con una dinamica contagiosa a tutti i livelli», conlude Malagò e la sua collega nel Cio, la spagnola Marisol Casado (habitué dell’Isola essendo stata già a Orosei per i Mondiali cross e a Cagliari per la World Cup), conferma: «L’Italia è una nazione di sport, il triathlon sta crescendo e si adatta bene allo spirito dell’Italia. È uno sport che è strettamente connesso con il turismo e in un’isola come questa che ha un’anima turistica è abbastanza chiaro che abbiamo voluto essere qui», aggiunge la presidente di World Triathlon: «Ho ringraziato Sandro Salerno per la comprovata esperienza nell’organizzazione. Ho trent’anni di esperienza nel management sportivo e dico che Giubilei ha scelto un modo magnifico per promuovere il nostro amato sport».

Il presidente FiTri

Riccardo Giubilei è quasi commosso: «Questa gara è stata vagheggiata per dieci anni dalla nostra federazione, consacra il livello di organizzazione di una nazione che vuole raggiungere il posto che le spetta. Questa è una prima volta che resterà nella storia e le richieste per averla erano tante: è l’unica su distanza olimpica in Europa e ha richiamato i migliori atleti in un contesto fantastico», dice, aggiungendo rivolto all’assessore al Turismo Gianni Chessa e al vicesindaco di Cagliari, Giorgio Angius: «Avete tenuto fede al contratto che prevede bel tempo perché vogliamo far vedere che siamo il paese più bello del mondo». Domani le due gare al Poetto: le donne alle 10.30, gli uomini alle 14.45 su distanza olimpica (1,5, 40, 10 km) con 55 atleti per ciascuna. Il meglio del mondo.