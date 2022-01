«Lo stop era inevitabile» 

Ci ha riflettuto a lungo, fino all’ultimo. «Alla fine lo stop era l’unica soluzione da prendere in considerazione». Gianni Cadoni, presidente della Figc regionale, è preoccupato per l’aumento dei contagi, anche se la tentazione di continuare a giocare era forte: «In fondo abbiamo solo sette match da recuperare tra Eccellenza e Promozione, ma penso anche che in alcuni paesi dell’Isola, come Desulo, Berchidda, Tonara e Aritzo, vige già il lockdown, e che ben 15 comitati regionali su 20 hanno deciso di sospendere i tornei dilettantistici».

Sicuro che il 23 gennaio si ritornerà in campo?

«Lo spero. Dobbiamo provare a smaltire gli effetti delle festività natalizie e a ripartire di slancio».

Domenica prossima e il 16 autorizzerete però i recuperi.

«Chi vorrà e potrà farlo, avrà la possibilità di giocare le partite rinviate. Questo permetterà di continuare i campionati e portarli a termine. Il 23 gennaio, se riusciremo ad azzerare la situazione dei recuperi, l’Eccellenza ripartirà dalla seconda giornata di ritorno, la Promozione e i campionati minori dalla prima».

L’obiettivo è quindi chiudere i tornei?

«Prima di tutto il nostro scrupolo è garantire la sicurezza degli atleti e degli addetti ai lavori. Anzi, colgo l’occasione per complimentarmi con i dirigenti dei club sardi per la rigorosa applicazione dei protocolli. Poi sì, è ovvio: vogliamo completare la stagione nella sua interezza. In questa strada, ci aiuteranno le decisioni che abbiamo preso all’inizio della stagione, quest’estate».

Quali in particolare?

«L’aver introdotto un terzo girone di Promozione e portato la Prima categoria da quattro a cinque raggruppamenti permetterà di recuperare domeniche per far fronte alle sospensioni dei campionati dovute al virus».

Quante domeniche riuscirete a ricavare?

«I tornei, calendari alla mano, dovrebbero concludersi il 10 aprile. La conclusione potrebbe slittare al 10 giugno: parliamo di otto-dieci domeniche disponibili».

Ha sentito il commissario della Lnd Giancarlo Abete?

«Sì, mi ha chiamato ieri mattina e ha condiviso la nostra scelta. Pur non essendoci alcuna imposizione da parte del Governo, ha apprezzato la volontà e la responsabilità del nostro movimento di mettere davanti a tutto la sicurezza».

