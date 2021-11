Lo Stintino in Carrozzi  

Stintino 3

Usinese 2

Stintino (4-3-3) : Sanna, Patta, Scigliano, Nieddu (25' st Pilo), Spano, Mereu, Ruggiu ( 18' pt Greco), Ara (27' pt Carrozzi), Gassama, Serra (38' st Carboni), Oggiano. In panchina Mulas, Vargiu, Gargiulo, Souleyman, Pistidda. Allenatore Congiu.

Usinese (4-4-2) : Tanca, Muresu, Daga, Zicchi, M.Sanna, Pazzola, Delogu, N.Sanna, D'Andrea, Saba, Pulina ( 30' st Perino). In panchina Vasquez, Chighine, Tilocca, Marras, Deriu, Piras, Coroforo, Panzali. Allenatore Calledda.

Arbitro : Mele di Nuoro.

Reti : nel primo tempo al 44' Oggiano (S). Nel secondo tempo 8' Serra (S), 42' Perino, 44' D'Andrea, 46' Carrozzi.

Note : ammoniti M.Sanna, Spano, Delogu Recupero 1'pt - 5'st. Spettatori 300.

Stintino. Al Rocca Ruja lo Stintino batte l'Usinese 3-2 e sale al quarto posto. Gli ospiti invece si fanno raggiungere in vetta dal Tempio. Partita bella e combattuta, decisa nel finale. Stintino cinico e concreto, Usinese comunque tonica.

Inizio d’attesa

L'inizio è guardingo. Al 21' annullata una rete all'Usinese per fuorigioco. Gli ospiti insistono (23') con un bel tiro di Pulina, deviato da Sanna. Primo vero squillo dello Stintino al 35': Carrozzi si libera bene e calcia da fuori, respinta di Tanca. Al 44' lo Stintino passa: punizione di Mereu, testa di Gassama, tap in vincente di Oggiano.

La ripresa

All’8’ lo Stintino raddoppia con una splendida punizione dello specialista Serra. L'Usinese reagisce e si porta in maniera veemente in attacco. Lo Stintino rintuzza in contropiede. Il finale è thrilling. Prima l'Usinese accorcia al 42' con uno splendido destro di Perino, poi raggiunge il 2-2 ( 44') con un piazzato di D'Andrea, deviato dalla difesa. Ma non è finita. Lo Stintino realizza al 46' il 3-2 definitivo: Pilo serve Carrozzi, che di sinistro insacca.

