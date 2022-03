Lo stagno salato, un’oasi abbandonata 

Il progetto ideato tra gli anni Ottanta e Novanta era ambizioso: rendere lo stagno salato di Sestu un polmone naturale destinato agli amanti delle passeggiate, con punti d’osservazione degli animali stanziali e migratori che vi soggiornano per vari mesi dell’anno. A più di trent’anni di distanza, quell’idea è rimasta lettera morta, ma da qualche tempo vari ambientalisti e appassionati di fotografia lanciano l’allarme sull’assenza di una recinzione attorno al perimetro dello stagno.

Nessuna staccionata

Con l’arrivo della primavera e la riapertura della strada provinciale per Ussana, ieri pomeriggio attorno all’oasi salata c’erano un gruppo di fotografi amatoriali, arrivati da vari centri del Cagliaritano per fotografare la piccola colonia di fenicotteri che è rimasta pressoché per tutti i mesi invernali. «Abbiamo fatto tappa allo stagno di Serdiana e poi in questo di Sestu», racconta Paolo Lampis, militare con la passione del birdwatching, la disciplina di chi osserva e fotografa i volatili liberi in natura, «ma mentre nel primo le sponde sono protette da una palizzata, con anche delle postazioni stabili, nel secondo c’è solo un punto sicuro, per il resto c’è sempre il rischio di finire in acqua». Già da tempo gli ambientalisti e gli amanti delle passeggiate nella natura chiedono un intervento per mettere in sicurezza lo stagno, ma purtroppo il vecchio progetto – ideato da un’associazione che aveva intenzione di rendere l’oasi fruibile in totale sicurezza – è ormai stato archiviato.

L’oasi per gli animali

Non solo un’ottantina di fenicotteri, assieme piccoli aironi e ad altri uccelli d’acqua, ma anche rapaci e svariate altre specie di volatili popolano la zona di “Su Staini Saliu”, lo specchio d’acqua salata gemello – anche se più piccolo – del grande stagno di Serdiana. Con binocoli e teleobiettivi in mano, tanti appassionati da anni cercano di catturare gli scatti migliori, proprio perché le dimensioni dell’area umida consentono di avvicinarsi molto agli animali. Il rischio, però, è sempre quello di finire in acqua. A segnalare la presenza di varie specie, alcuni anni fa, era stato l’ornitologo di fama internazionale Helmar Schenk, ora scomparso, «Si tratta di uno stagno molto importante», aveva detto nel 2007, riferendosi all’oasi di Sestu, «ha una tipologia di zona umida, dal punto di vista ecologico, che ha sviluppato un bioritmo particolare: in inverno compare l’acqua, mentre rimane asciutto e ricoperto di sale per l’intero periodo estivo. In queste condizioni, piccoli crostacei e invertebrati hanno maturato un sistema che consente loro di sopravvivere nel periodo di siccità, per poi riaprirsi con l’arrivo delle piogge. In questa situazione è come se quei fenicotteri andassero in quello stagno a fare la spesa, per poi tornare dove stanno nidificando a Molentargius e Santa Gilla».