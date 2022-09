«Lo stadio Monteponi deve rinascere» 

Un milione di euro per restituire integralmente alla città il proprio “monumento storico sportivo”. Questa è la cifra che occorrerebbe per permettere allo “Stadio Sportivo Monteponi” d’essere agibile in tutta la sua massima capienza. Una tribuna centrale affiancata da due gradinate laterali, un altro blocco di gradinate frontali che, complessivamente potrebbero accogliere migliaia di spettatori, ma che da diversi anni possono invece accoglierne poche centinaia.

I problemi

Un’inagibilità dovuta alle pendenze dei gradoni e alle recinzioni fuori norma; modelli obsoleti che anche in occasione del concerto di Mahmood dello scorso agosto, hanno costretto al solo utilizzo del rettangolo di gioco per l’accoglienza degli spettatori. La stessa prima squadra di calcio cittadina che da quest’anno disputa il massimo campionato regionale, è tenuta a contingentare gli ingressi dei paganti e ad accontentarsi della presenza di poche centinaia di tifosi. Tifosi che con l’avvento del presidente Giorgio Ciccu (avvenuto nel 2017), la conseguente ricostruzione del vivaio delle categorie giovanili (oltre 200 iscritti) e una serie di investimenti e risultati capaci di riportare l’Iglesias Calcio in Eccellenza, si sono riavvicinati ad una società che nel 2025 festeggerà i 100 anni dalla sua fondazione. «La città merita la riqualificazione del suo campo sportivo storico, che rappresenta un vero e proprio monumento. - dichiara Ciccu - Abbiamo investito tanto per riportare la società a certi livelli e continueremo a farlo, per crescere ancora, ma ci occorre una mano d’aiuto da parte dell’amministrazione comunale».

Un aiuto che potrebbe arrivare molto presto: «Il progetto esecutivo è pronto. - rivela il sindaco Mauro Usai - Prevede tutti gli interventi secondo le nuove normative della Figc che costeranno complessivamente un milione di euro». Usai svela che l’intenzione è quella di non farsi trovare impreparati quando saranno disponibili i nuovi fondi del Pnrr: «Come è stato fatto dal 2018 ad oggi - continua - ci stiamo portati avanti con le progettazioni, investendo sui progetti esecutivi, in modo da farci trovare pronti nel momento giusto».

La struttura del Campo Sportivo Monteponi è stata inaugurata del 1948 e ha rappresentato per decenni il vero e proprio cuore pulsante dello sport cittadino. Andrea Marras, attuale direttore sportivo della Iglesias Calcio, conosce l’impianto come pochi altri, soltanto come giocatore ha disputato 14 campionati con la casacca rossoblu (è attualmente il calciatore con il maggior numero di presenze nella storia della squadra mineraria): «È un monumento da riqualificare e preservare, unico nel suo genere e deve rappresentare un orgoglio per l’intera comunità». Per Franco Madeddu, dirigente della Iglesias Calcio, avere uno stadio al centro della città rappresenta un vantaggio raro che andrebbe sfruttato meglio: «Gli iglesienti si stanno riavvicinando al mondo del calcio dal vivo e in tanti seguono anche gli allenamenti per via di un ritrovato entusiasmo legato ai risultati e di una vantaggiosa collocazione geografica dell’impianto sportivo. Speriamo si possa valorizzarlo quanto prima».