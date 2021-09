Lo squillo di Tortu: 20”11  

Erano 44 anni che un italiano (l’unico e irraggiungibile Pietro Mennea) non correva così forte sui 200 metri. Dietro il barlettano (19”72 il suo record europeo ancora imbattuto, 20”11 il 2 luglio ‘77 a Milano) adesso nelle liste italiane c’è Filippo Tortu che ieri a Nairobi si è piazzato 3° nel mezzo giro di pista durante la finale del Continental Tour, alle spalle del mostruoso americano Fred Kerley (19”76) e del velocista del Botswana Isaac Makwala (20”06). Ai 1800 metri di quota della capitale keniana, anche il vento (+2,0 m/s) è generoso con Tortu che abbassa di 23 centesimi il proprio personale, quel 20”34 del Golden Gala del 2017.

Un altro mattoncino

Per il velocista lombardo con sangue tempiese, allenato da papà Salvino, è un modo per riprendere il discorso interrotto allora. Dopo la “sbronza” olimpica (semifinale nei 100 metri e oro nella 4x100), Tortu può portarsi avanti con il lavoro in vista del 2022: ha già il minimo per i Mondiali di Eugene (Usa), può staccare qualche giorno e cominciare subito a prepararsi per un anno denso di impegni.

«Migliorare un primato personale mi mancava da troppo tempo, dal 2018 per l'esattezza, con il 9”99 di Madrid», ha detto Pippo. «Sono davvero soddisfatto di questo risultato che mi qualifica direttamente per i Mondiali di Eugene 2022, ma che ha anche un sapore dolce-amaro. Sì, perché alla grande soddisfazione si unisce la consapevolezza che avrei potuto fare molto meglio quest'anno». E chiude: «Ho oggi una maggior consapevolezza dei miei mezzi e sono felice di aver concluso in bellezza. Ora è il momento di prendermi una strameritata vacanza».