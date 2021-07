lo sprint parla tedesco 

Si pensava che sarebbe stata una corsa per velocisti e Pascal Ackermann l’avrebbe dominata: tre sprint su tre, due su due a Cagliari. Ma la Settimana Ciclistica Italiana era qualcosa di più complicato, di meno scontato e neppure uno sprinter top class come il tedesco della Bora Hansgrohe, 35 vittorie in carriera, due al Giro d’Italia (maglia verde nel 2019) e due alla Vuelta, ha potuto niente quando il ritmo in salita è salito al massimo. Lì Diego Ulissi ha eliminato i rivali più pericolosi, mettendo i presupposti per le volate vincenti di Sassari e Cagliari che gli hanno dato in via definitiva la maglia azzurra di vincitore della classifica generale.

Il caldo e un maestrale che per tutta la settimana non è mai mancato hanno caratterizzato l’ultima giornata, la “Cagliari-Cagliari Ovest”, per distinguerla da quella che sabato ha portato il gruppo a nord-est. Sino a Carbonia e ritorno con due ascese a Terraseo che hanno consegnato la maglia degli scalatori al colombiano Santiago Buitrago. Cinque fuggitivi di giornata lasciati a “bagno Maria” sino alle porte di cagliari, dove il gruppo principale (una quarantina di corridori) si è preparato alla volata e a consegnarsi a Pascal Ackermann. Come a Oristano, non c’è stata lotta. Davanti tutti i migliori della classifica (con Sep Vanmarcke ancora terzo, dietro Jhonatan Restrepo) e Diego Ulissi tranquillo in 13ª posizione.

Nel primo plotone anche Filippo Ganna, azzurro della pista ma atteso anche dalla prova a cronometro a Tokyo. Gli azzurri della strada - Alberto Bettiol, Damiano Caruso, Giulio Ciccone e Gianni Moscon - avevano “staccato” due giorni prima, così come lo svizzero Gino Mader. Hanno invece concluso la corsa, oltre a Elia Viviani (pistard e portabandiera azzurro a Tokyo), altri iscritti alla gara olimpica in linea: Ilnur Zakarin, Aleksandr Riabushenko, Juraj Sagan, Evaldas Siskevicius e Ryan Gibbons. Per loro la Settimana Ciclistica Italiana ha avuto la funzione di prova di rifinitura.

Per Pascal Ackermann, invece, reduce dalla doppietta in Romania al Sibiu Tour (il cui vincitore Giovanni Aleotti si è confermato in Sardegna con il terzo posto assoluto e la maglia di miglior giovane), la Sardegna ha avuto il compito di far dimenticare l’esclusione dal Tour de France: tre vittorie lo hanno reso felice. «Ma io ho continuato ad allenarmi e ho mostrato di essere in buona forma. Sono davvero felicissimo per le tre vittorie, per le mie performance e per il team che hafatto un grande lavoro, spero di continuare così», ha detto all’arrivo mentre la fidanzata Antonio la guardava da dietro le transenne: «C’era la mia famiglia, la mia ragazza, un po’ di pressione in più», aggiunge sorridendo. «L’ultima tappa è stata caldissima, non è stata facile». L’Italia ha portato ancora bene al’ex campione di germania: «Sono sempre contento di correre in Italia, non solo al Giro ma anche alla Tirreno Adriatico. E spero di tornare presto e godermi il tempo qui». Intanto Cagliari gli ha fatto dimenticare il Tour: «Non saranno i Campi Elisi ma ogni vittoria conta. Adesso avrò una piccola pausa e poi andrò al Giro di Polonia».

Sul podio anche Diego Ulissi festeggia: due tappe e la classifica generale, con Ackermann finisce tre a tre. All’ombra della Basilica di Bonaria, gli uomini copertina di questa prima edizione (ben riuscita ma sicuramente migliorabile) sono loro due.

