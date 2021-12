Lo sport ha di nuovo la sua casa 

Prende finalmente vita la nuova e grande palestra del comparto 8. L’amministrazione ne ha infatti affidato la gestione ad un consorzio costituito da associazioni sportive di Monserrato: «Aspettavamo questo momento da dieci anni, l’abbiamo messa a disposizione delle associazioni e atleti monserratini, ma non solo», spiega il sindaco Tomaso Locci. La grande palestra è stata costruita ormai un decennio fa all’interno di quella cittadella sportiva conosciuta in tutto l’hinterland come comparto 8, una struttura che grazie anche ad un importante finanziamento statale sta per essere riqualificata per diventare finalmente un fiore all’occhiello per tutta l’area vasta.

Le discipline

Negli ultimi anni è stata utilizzata sporadicamente per alcune manifestazioni sportive e sfruttata durante l’emergenza sanitaria per lo screening di massa. Per il suo scarso utilizzo è finita anche al centro di alcune polemiche. La svolta è arrivata pochi giorni fa con la firma sull’accordo tra amministrazione e le associazioni sportive monserratine che finalmente potranno sfruttarne il potenziale. La gestione è stata affidata alle società Panda, Condor e all’ente di promozione Pgs Sardegna che potranno utilizzare la struttura per svolgere attività di pallacanestro, pallavolo, softball, taekwondo e ginnastica ritmica.

La possibilità

Una svolta annunciata con soddisfazione dal sindaco Tomaso Locci: «Abbiamo fatto passare in giunta un documento atteso da circa 10 anni, quello dell’affidamento della palestra del comparto 8. Siamo riusciti a consegnarla ad una associazione composta da società di Monserrato nell’ottica di poter far riprendere lo sport in città», precisa il primo cittadino. «Potranno essere praticate attività che stavano ormai sparendo da Monserrato e noi stiamo dando loro ulteriori soluzioni per la ripartenza». Nella stessa struttura sarà messa a disposizione una parte che potrà essere affittata per attività come ginnastica dolce o altro: «Contiamo di inaugurare la struttura la settimana prossima e invito i monserratini a vedere di persona questa nuova palestra che abbiamo messo a disposizione di tutti», spiega Locci.