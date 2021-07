«Lo sport è una nostra priorità» 

Due anni fa anche il titolo di “città europea dello sport”, oggi tre atleti alle Olimpiadi di Tokyo. Oristano si conferma terra di sportivi ma in città sul fronte degli impianti e delle strutture c’è ancora da fare. Lo ripetono le società, il Comune lo sa bene e l’impegno verso questo settore è costante come conferma il sindaco Andrea Lutzu. «Lo sport è una delle nostre priorità – commenta il primo cittadino – abbiamo diversi progetti per gli impianti, sarebbe davvero bello fossimo città dello sport ogni anno».

I cantieri

I lavori per la sistemazione della pista di atletica leggera dove anni fa si allenavano campioni come Valentina Uccheddu, Rita Angotzi e Giorgio Marras e oggi giovani come Lorenzo Patta dovrebbero partire a settembre. «Gli interventi finanziati con la programmazione territoriale e in parte con fondi comunali consentiranno di intervenire sulla pista di atletica e su quelle per il salto in lungo» spiega l’assessora allo Sport Maria Bonaria Zedda. Al momento non sono previsti lavori per gli spogliatoi o la sala attrezzi. «Si tratta comunque di lavori importanti anche per andare incontro alle esigenze e alle aspettative degli sportivi». Nel frattempo procedono i lavori per i campi da tennis a Torregrande e quelli al vecchio palazzetto di Sa Rodia. «Siamo intervenuti al campo Tharros e abbiamo ottenuto l’agibilità anche per il nuovo palazzetto» va avanti il sindaco. In agenda anche lavori nelle palestre scolastiche, che poi vengono utilizzate anche dalle società sportive mentre continua a riscuotere grande successo lo skatepark che, appena inaugurato, richiama ragazzi da ogni parte dell’Isola.

I progetti

La Giunta inoltre ha partecipato a un bando ministeriale destinato allo sport con l’obiettivo di ottenere le risorse per sistemare le varie strutture di Silì. Sempre in piedi anche il progetto, con la partecipazione di un privato, per intervenire a Torangius, impianto che spesso finisce nel mirino dei vandali. Uno dei grossi problemi è la gestione delle strutture. «A breve pubblicheremo il bando per il campo Tharros» aggiunge Zedda.

Le manifestazioni

«Il nostro impegno per lo sport è testimoniato anche dalle manifestazioni che approdano in città – sottolinea il sindaco – dalla recente Settimana ciclistica ai campionati di surf e kitesurf a Torregrande». E ancora l’equitazione, il basket, la pallavolo e domani il torneo di beach tennis “Eolo beach contest” che vedrà in campo anche giocatori di livello mondiale.

