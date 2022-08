Lo sport come inclusione per tutti  

Divertimento, inclusione e un sogno nel cassetto: liberarsi dai pregiudizi sulla disabilità. Torregrande si prepara a ospitare “Power of sport”, evento promosso dalla cooperativa sociale onlus Sea Scout e dalla Fisdir, federazione italiana sport paralimpici degli intellettivo relazionali. Dal 26 al 28 agosto la borgata marina si trasformerà in una grande palestra a cielo aperto per una tre giorni di festa all’insegna dell’attività motoria.

Il programma

«Per il momento hanno dato l’adesione una decina di associazioni, molte lo faranno nei prossimi giorni - afferma Riccardo La Porta, fondatore di Sea Scout - contiamo di avere oltre 150 iscritti». Tiro con l’arco, nuoto in acque libere, tennistavolo e canottaggio sono alcune delle discipline riconosciute dalla Fisdir nelle quali si confronteranno i partecipanti; e poi beach boccer, ciclismo, gara di apnea, caccia al tesoro e atletica con percorso sensoriale perché non esiste limite che non possa essere superato da una grande determinazione. Si partirà il venerdì mattina sui campi che saranno allestiti nel tratto di fronte di spiaggia alla torre costiera; alle 20.30, nel piazzale sarà organizzato un talk alla presenza dello psicoterapeuta Manolo Cattari. Saranno gli stessi ragazzi a portare sul palco la loro testimonianza sul tema “Lo sport come canale di inserimento sociale e lavorativo per atleti con disabilità”. I benefici dell’attività motoria sul benessere psicofisico non sono certo un segreto per la cooperativa Sea Scout che della pratica sportiva ed esperienziale ha fatto il suo pilastro. Eppure, nonostante si siano fatti passi da gigante in questa direzione, la strada per rendere accessibile ogni disciplina ai disabili è ancora lunga e a tratti tortuosa. «Sogno un mondo in cui non esistono distinzioni tra associazioni sportive per normodotati e non - osserva Riccardo la Porta - vorrei poter portare mia figlia, con sindrome di down, in una qualsiasi palestra dove ad attenderla trova personale competente e attrezzature adeguate, non compassione». A Torregrande sarà una grande festa, promettono gli organizzatori della manifestazione che conta sulla collaborazione del Centro commerciale naturale della borgata e sul patrocinio del Comune.

Beach tennis

La marina si conferma palcoscenico ideale per manifestazioni sportive. E dopo gli internazionali di beach tennis che a fine luglio hanno radunato sul litorale oristanese quasi duecento atleti il 27 agosto Eolo Beach tennis organizzerà il torneo a squadre valevole per la serie C nazionale. Appuntamento che accenderà i riflettori sulla borgata, divenuta ormai la regina del Beach sardo.