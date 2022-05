Lo sport come cura della disabilità 

Riscoprire il gusto di appassionarsi, socializzare e nel frattempo curare corpo e mente dopo un evento traumatico. I benefici degli sport paralimpici sono infiniti: l’attività motoria diventa cura nevralgica contro ogni barriera, fisica ma soprattutto psicologica. Lo sa bene il Centro di Riabilitazione Santa Maria Bambina che sabato darà vita a un open day per illustrare le opportunità offerte dalla struttura. Dalle 9 alle 11.30, nel giardino della Fondazione Nostra Signora del Rimedio, i tecnici del Comitato italiano paralimpico saranno a disposizione di pazienti ed ex ricoverati per una prova delle varie discipline già attive nell’istituto. Scherma, tiro con l’arco, bocce, tennistavolo e perfino vela: c’è solo l’imbarazzo della scelta una volta che si decide di non focalizzarsi più esclusivamente sulla patologia, ma di riaffermarsi come persona.

Entusiasmo

«È importantissimo riaccendere l’entusiasmo nei pazienti che per mesi si sono concentrati esclusivamente sulla propria disabilità - spiega Stefania Contini, fisioterapista - In Sardegna l’attenzione verso questo tipo di attività è in crescita, anche se non è ancora completamente esplosa». L’obiettivo è incoraggiare gli ospiti, una volta che lasciano il Centro, a proseguire nella pratica sportiva. «Qualcuno si è appassionato a tal punto che per poter proseguire nello sport, ha scelto di lasciare la sua casa in un paesino dell’entroterra per trasferirsi a Oristano - prosegue la fisioterapista - altri hanno intrapreso la carriera agonistica: un paziente è arrivato a gareggiare nel tennistavolo in A2».

I protagonisti

A coinvolgere i partecipanti sabato saranno i tecnici abilitati Cristina Atzori di Veliamoci per la vela, Guido Carta della Fitarco per il tiro con l’arco, Davide Coghene del centro sportivo GateH23 per la scherma, Ana Bržan del Tennistavolo Norbello e Maria Antonietta Tuveri della Saspo Cagliari per le bocce. Al loro fianco le fisioterapiste Stefania Contini e Martina Corongiu, la terapista occupazionale Gabriella Casu e il tecnico di scienze motorie Paola Cannas. Gli ex pazienti del Santa Maria Bambina, poi, testimonieranno la loro esperienza diretta. Lo sport come strumento di inclusione, dunque, che oltre alla riabilitazione fisica produce effetti positivi anche sulla sfera psicologica e morale. «I più difficili da avvicinare sono i giovani - conclude Stefania Contini - hanno bisogno di tempo per metabolizzare la disabilità. Ma è importante fare conoscere al maggior numero di utenti i benefici delle discipline paralimpiche».