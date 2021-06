Lo sport che rinasce  dopo la pandemia «Ma ci servono aiuti» 

Dal calcio alla pallavolo, passando per il basket, il karate, il tennis e l’atletica, ma anche la ritmica e la danza: sono dieci le società sportive registrate a Quartucciu e intorno alle quali gravitano circa 800 atleti di cui oltre 200 sono residenti nella cittadina e poco più di 500 sono under 18 anni. Un esercito che ha resistito alla pandemia ma che ora ha bisogno di aiuti, impianti adeguati e sostegno per andare avanti.

Addii e nascite

Due ad esempio, una di pallavolo e una polisportiva, nell’anno del Covid non hanno confermato la propria iscrizione all’albo comunale, ma dall’altra parte c’è anche chi, come l’associazione di danza Jump che ha la sua palestra a Pill’e Matta, ha chiesto di farne parte anche se non usufruisce degli spazi del Comune. «Noi abbiamo temporaneamente congelato le nostre attività – spiega il presidente di In Arcus, Gianni Manis -. Per operare occorre essere ben strutturati, oggi ancor di più rispetto al passato. La nostra era una società di amici che giocavano a pallavolo senza grandi pretese». Un anno sabbatico dunque, quasi obbligatorio di fronte all’emergenza sanitaria che ha messo in ginocchio tutti gli sport. «Un po' a causa del Covid, un po’ le tariffe per noi proibitive e i tanti problemi sicuramente superabili ma non accompagnati dal giusto entusiasmo, abbiamo preferito fermarci».

Chi resiste

L’Audax pallavolo, ben radicata a Quartucciu, continua invece a collezionare successi: proprio ieri l’under 13 maschile è diventata campione provinciale, e, insieme al Sant’Elena calcio, è oggi la società con il numero più alto di iscritti: entrambe ne contano oltre 200. Seguite dall’Ichnos, società di ginnastica ritmica che conta circa 150 iscritti. «È stato un anno difficile - afferma Luca Meloni, presidente del Sant’Elena - prima l’interruzione nello scorso campionato, a settembre eravamo pronti per riparte e dopo due mesi ci hanno bloccato. Giochiamo in Eccellenza, categoria riconquistata dopo anni di sacrifici, non è stato facile, ora ci aspettiamo una ripresa importante dove buttare le basi di questa società, grazie anche al grande supporto dell’amministrazione locale». Non è, invece, legata all’emergenza sanitaria la cessazione dell’attività della polisportiva Quartucciu, come conferma la ex presidente Cinzia Zedda: «Le mie dimissioni e quelle del segretario risalgono al periodo prima della pandemia, il Covid non ha niente a che vedere con le decisioni prese. La società, però, non è stata sciolta, ma era compito dei soci eleggere un altro presidente, a oggi non so quali soluzioni siano state prese da chi è rimasto».

Comune e impianti

Lo sport è stato fortemente penalizzato dalla pandemia, solo le società ben strutturate e molto motivate sono riuscite a portare avanti il loro percorso sportivo individuando nuovi spazi all’aperto per esercitare la loro passione e grazie anche all’attenzione dell’amministrazione comunale. «Nutro grande ammirazione verso tutte le società che hanno saputo reinventarsi grazie alla loro forte passione e che hanno ancora una volta riconosciuto la forte valenza dello sport nella crescita dell’individuo – afferma l’assessora allo sport Elisabetta Contini, che ha avviato un dialogo con le società locali per condividere insieme nuovi progetti -. La chiusura del campo polivalente Raffaele Piras per i lavori di messa a norma della struttura hanno ulteriormente penalizzato le società: erano stati preventivati tempi più celeri, ma il coronavirus e la burocrazia hanno prolungato inaspettatamente i tempi di conclusione dei lavori che adesso spero si concludano al più presto».

RIPRODUZIONE RISERVATA

“

La chiusura del campo polivalente Raffaele Piras ha ulteriormente penalizzato le società: spero che i lavori si concludano al più presto