Lo spopolamento brucia 230 milioni 

Il fenomeno dello spopolamento nelle zone interne della Sardegna sembra inarrestabile e continua a incidere sempre di più in modo negativo sulla ricchezza dei territori. Secondo una stima del Centro studi della Cna Sardegna, che ha fotografato la situazione, in appena sette anni sono sfumati più di 230 milioni di euro di reddito annuo dei residenti, calcolati in base ai prezzi del 2019. Tra il 2012 e il 2019 il reddito complessivo prodotto dagli abitanti delle aree interne ha subìto un decremento del 4,2% mentre, anche se in uno scenario di innegabile difficoltà per l’economia regionale, si è ridotto di appena l’1,8% nella fascia costiera.

Il confronto

Tra gli anni 60 e il 2020 nei centri dell’interno si è registrato un crollo demografico di oltre 137mila persone (-21%), mentre nei comuni costieri, al contrario, si è avuto un incremento della popolazione di circa 303mila persone (+40%).

Nel 1961, secondo quanto risulta dal report della Cna regionale, nei comuni dell'interno i residenti erano pari al 47% del totale regionale, nel 2020 sono calati al 33% e, in base alle proiezioni dell’associazione di categoria, nel 2050 potrebbero diminuire al 29,7%.

Inversione di rotta

Secondo Pierpaolo Piras e Francesco Porcu, rispettivamente presidente e segretario regionali di Cna Sardegna, per invertire la rotta e dare un nuovo impulso al “cuore” dell’Isola, bisognerebbe pensare e, soprattutto, attuare «un progetto di sviluppo adeguato che ponga maggiore attenzione alle dinamiche socio-economiche dell’entroterra, attraverso la valorizzazione e la tutela dell'immenso patrimonio paesaggistico e culturale delle aree interne. Si dovrebbe ripensare la qualità della domanda turistica, promuovendo un turismo culturale, naturalistico, esperienziale e promuovendo la cultura, l’economia, l’artigianato e le tradizioni locali. In caso contrario, il rischio è che il fenomeno stesso, accelerando, possa portare, in certe realtà dell’interno, non solo ad una morte economica ma anche ad una ben più irreversibile morte anagrafica. Una morte che - evidenziano Piras e Porcu - è anche una morte culturale, quando l’impoverimento del territorio porta ad un impoverimento del capitale umano».

